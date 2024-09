In una nuova causa, il quarterback dei Cleveland Browns, Deshaun Watson, è accusato di cattiva condotta sessuale avvenuta nel 2020.

In un documento legale reso pubblico da CNN, una donna identificata come "Jane Doe" sostiene che Watson l'ha aggredita sessualmente nella sua abitazione prima di un appuntamento per cena nel mese di ottobre 2020.

Il ricorso afferma che Watson, allora ancora membro degli Houston Texans, si è infuriato perché non riusciva a trovare l'appartamento della donna, sfogando la sua frustrazione al telefono.

Una volta entrato, mentre la donna si stava preparando in bagno, Watson avrebbe rimosso i suoi vestiti e richiesto un massaggio ai glutei mentre si trovava sul letto della donna.

Secondo il documento, la donna, nota come Jane Doe, si è sentita terrorizzata.

"Si trovava nel suo piccolo appartamento con un uomo molto più grande. ... Doe ha quindi cercato di placare Watson massaggiandogli la schiena invece dei glutei," si legge nella causa.

Watson avrebbe insistito per un massaggio ai glutei, ma lei ha rifiutato, causando in lui un'agitazione crescente, secondo il ricorso.

"Jane era paralizzata dalla paura, incerta su come respingere le avance di Watson senza mettere a rischio la sua sicurezza," afferma la causa.

Il ricorso sostiene che Watson ha spogliato la donna e "ha penetrato lei ... senza il suo consenso, implicito o esplicito."

La causa afferma: "Jane Doe si è sentita paralizzata, incerta se rischiare la sua sicurezza cercando di fermare Watson o subire il suo aggressione."

Si afferma che l'aggressione sessuale sarebbe continuata "per diversi minuti" prima che la donna riuscisse a liberarsi e trovare un oggetto pesante per proteggersi, aggiunge la causa. Il ricorso sostiene che Watson poi "ha lasciato furioso" l'appartamento.

Nessun rappresentante legale di Watson, i Browns, i Texans o l'NFLPA ha risposto alla richiesta di commento di CNN.

La NFL ha rifiutato di commentare quando contattata da CNN.

Jane Doe chiede danni compensativi e punitivi superiori a $1 milione, secondo il ricorso.

Nel 2022, la NFL e l'NFLPA hanno concordato per la sospensione di Watson per 11 partite di stagione regolare senza stipendio e una multa di $5 milioni dopo che erano state presentate almeno 24 cause civili a suo carico da donne che affermavano che il quarterback le aveva molestate o aggredite sessualmente durante appuntamenti di massaggi privati mentre giocava per i Texans.

Watson ha mantenuto la sua innocenza in quei casi e 23 delle cause sono state risolte confidentiality. Due grandi giurie hanno rifiutato di incriminare Watson penalmente.

"Io sto andando avanti con la mia carriera e la mia vita, e continuerò a sostenere la mia innocenza," ha detto Watson in quel momento.

"Solo perché ci sono accordi e cose del genere, non significa che quella persona sia colpevole di qualcosa," ha detto.

Nel 2022, i Browns hanno scambiato tre scelte del primo turno per Watson e poi hanno firmato con lui un contratto di cinque anni con $230 milioni di garanzie, la maggiore somma garantita nella storia della NFL al momento.

Nonostante il caso legale e le multiple accuse contro di lui, Watson ha continuato a perseguire la sua passione per il football, come dimostrato dal suo ingaggio con i Cleveland Browns.

In mezzo a queste accuse, Watson è rimasto dedito al suo sport e alla sua carriera, dimostrando una forte determinazione nel mantenere la sua innocenza.

