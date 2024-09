In una nuova causa civile, si sostiene che Sean "Diddy" Combs abbia presumibilmente drogato e aggredito sessualmente una donna.

Nel reclamo presentato a New York e ottenuto venerdì da CNN, Jane Doe afferma di essere stata costretta a ingurgitare alcol e sostanze non specificate senza il proprio consenso e di essere stata oggetto di aggressioni sessuali da parte di Combs in più occasioni nel 2022. Dopo un presunto incidente, Doe si è svegliata con i piedi violacei e contusi e con un morso sul tallone, come rivelato dal reclamo. Non era a conoscenza di come si fosse procurata queste ferite.

Doe sostiene di essere stata costretta a consumare ketamina e altre sostanze nel luglio 2022. Questo, a suo dire, l'ha portata a perdere conoscenza e a essere oggetto di aggressioni sessuali, con conseguente gravidanza. Secondo il reclamo, un collaboratore di Combs l'ha ripetutamente esortata ad abortire, ma in seguito ha subito un aborto spontaneo.

Il reclamo afferma che Doe si è sentita minacciata per la propria sicurezza dopo aver assistito a Combs mentre maltrattava fisicamente altre donne. Credeva che le sue conversazioni e la sua posizione fossero sorvegliate da lui. Combs avrebbe tempestato Doe di chiamate e messaggi, che sono continuati fino a luglio 2024, secondo la causa.

CNN ha contattato i rappresentanti di Combs per un commento. Le società di Combs e diversi collaboratori non identificati di Combs, identificati come John Doe, sono anche citati come convenuti nella causa.

Il reclamo è l'ultima accusa di aggressione sessuale contro Combs e arriva meno di una settimana dopo che è stato incriminato per concorso in racket, traffico di esseri umani e trasporto per prostituzione. Combs, 54 anni, si è dichiarato non colpevole di queste accuse e rimane in detenzione federale in attesa del processo.

Combs sta affrontando accuse di condotta sessuale inappropriata e attività illecite in almeno 11 cause civili. La causa civile più recente contro Combs è stata presentata a New York martedì. Ha negato le accuse in numerosi reclami e non ha ancora risposto ad altri. Uno dei casi è stato risolto, mentre dieci sono ancora attivi.

Nonostante le battaglie legali in corso, Combs ha trovato il tempo di partecipare a numerosi eventi e concerti di alto profilo, dimostrando il suo coinvolgimento continuo nell'industria dell'intrattenimento. Nonostante le accuse, molti nel mondo dell'intrattenimento si sono allontanati da lui, portando alla cancellazione di collaborazioni e performance.

Leggi anche: