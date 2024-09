In una mossa senza precedenti, la domanda di titoli di Stato del Regno Unito ha raggiunto un massimo storico di 110 miliardi di sterline.

Una richiesta straordinaria per un'obbligazione del Regno Unito a 15 anni ha suscitato un'enorme risposta, con richieste superiori a £110 miliardi (circa €131 miliardi), secondo l'Office for National Statistics (ONS), che sovrintende alla gestione del debito del Paese. Questo ha superato il precedente record per una vendita in un sindacato.

Nonostante questo vasto interesse, solo £8 miliardi sono stati assegnati per questa obbligazione. L'obbligazione ha un tasso di interesse del 4,375% e scade nel gennaio 2040.

Questa vendita riuscita è un'ulteriore indicazione dell'interesse robusto degli investitori per le obbligazioni del Regno Unito, principalmente alimentato da rendimenti più elevati rispetto ad altri Paesi. Ciò è dovuto alle speculazioni secondo cui la Bank of England potrebbe non abbassare i tassi di interesse tanto drasticamente quanto la Federal Reserve degli Stati Uniti o la Banca centrale europea nell'anno successivo.

Gli investitori prestano denaro al governo del Regno Unito in cambio dell'acquisto di obbligazioni, guadagnando rate di interesse prefissate prima del rimborso del loro investimento iniziale alla scadenza. Inoltre, possono vendere questi strumenti finanziari sul mercato se necessario.

L'obbligazione è stata emessa a un prezzo di 100,351, il che equivale a un rendimento del 4,3438%. Questo rendimento varia in linea con gli aggiustamenti del prezzo dell'obbligazione.

Nonostante la domanda elevata, solo una parte delle richieste è stata assegnata per il rimborso dell'obbligazione. Gli investitori recupereranno il loro investimento iniziale insieme ai pagamenti degli interessi prefissati alla scadenza dell'obbligazione.

