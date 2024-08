- In una missione di soccorso in Colombia

Fine della settimana, il Principe Harry (39) e la Duchessa Meghan (43) si recheranno in Colombia, visitando la capitale Bogotá e le regioni di Cartagena e Cali. Secondo la "BBC", i Sussex sono attesi per sostenere progetti che proteggono i giovani dal cyberbullismo durante la loro visita.

I reali esiliati sono stati invitati da Francia Márquez, la vicepresidente del paese sudamericano e la prima donna nera a ricoprire questo ruolo. La 42enne è impegnata nelle campagne per i diritti umani e ambientali. Secondo l'ufficio della vicepresidente, la coppia incontrerà "leader, giovani e donne che rappresentano le voci e gli sforzi dei colombiani dedicati al progresso".

La visita è legata alla conferenza ministeriale globale per porre fine alla violenza contro i bambini, che si terrà in Colombia a novembre. Márquez ha sottolineato la necessità di affrontare "il cyberbullismo, lo sfruttamento online e gli impatti di queste minacce sulla salute mentale", che sarà un focus chiave della visita del Principe Harry e della Duchessa Meghan.

Il Principe Harry continua la sua missione

In un'intervista televisiva con la rete statunitense "CBS News" del 4 agosto, il Principe Harry e la Duchessa Meghan hanno parlato del loro obiettivo di informare i genitori sull'uso sicuro dei social media attraverso la loro nuova iniziativa della "Archewell Foundation", "The Parents Network". Harry ha scelto parole forti per sottolineare l'argomento: "Può succedere a chiunque. I bambini possono essere seduti nella stanza accanto sui loro telefoni e togliersi la vita poco dopo".

Primo viaggio senza capo di stato maggiore

Come hanno riportato vari media il 12 agosto, il capo di stato maggiore di Harry, Josh Kettler, non accompagnerà il Principe in questo viaggio. Si dice che abbia rassegnato le dimissioni dopo soli tre mesi. La decisione è stata reciproca. desde il matrimonio di Harry e Meghan nel 2018, Kettler è riportato come l'18° membro dello staff ad aver lasciato il loro servizio.

