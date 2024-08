In una elogio, Putin acclama le prospere interazioni commerciali con Pechino.

Mosca e il Leader cinese hanno un forte dissenso con il mondo occidentale. Durante il viaggio del Leader cinese in Russia, verranno siglati vari accordi bilaterali. Vladimir Putin, il Leader russo, apprezza i legami tra le due nazioni. Tuttavia, l'equilibrio di potere in questa alleanza non è pari.

Putin ha elogiato i legami tra Russia e Cina durante un'interazione con il Leader cinese. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, "Le nostre nazioni stanno lavorando su strategie a lungo termine in entrambi i settori economico e umanitario."

Putin ha anche riferito che i legami commerciali tra i due paesi sono in crescita. Ha parlato a Mosca, secondo l'agenzia Interfax, dicendo "I nostri rapporti commerciali stanno progredendo positivamente." Ha aggiunto che l'impegno di entrambi i governi verso i rapporti economici e commerciali sta dando i suoi frutti.

Prima di incontrare Putin nel Cremlino, il Leader cinese ha avuto incontri con il Primo Ministro russo, Mikhail Mishustin. Secondo Putin, hanno finalizzato diversi accordi bilaterali destinati a rafforzare la cooperazione. L'attenzione principale era sul settore energetico. Mishustin ha informato il suo ospite che la Russia è attualmente il principale fornitore di petrolio della Cina. Ha inoltre previsto che la Russia assumerà presto la leadership nell'approvvigionamento di gas naturale.

Putin ha visitato la Cina a maggio. Grazie alla loro comune opposizione all'Occidente, questi due poteri si sono avvicinati di recente e hanno annunciato una partnership strategica. Tuttavia, molti analisti ritengono che economicamente potente la Cina abbia maggior influenza in questa alleanza. Per la Russia, questo significa fare da fornitore di materie prime e partner subordinato.

A causa del conflitto contro l'Ucraina, la Russia è virtualmente isolata dalla tecnologia occidentale. Di conseguenza, l'unica via per la Russia per accedere alla tecnologia avanzata è attraverso la Cina. Un chiaro segno della posizione vulnerabile della Russia è il fatto che la Cina non si è ancora impegnata nella costruzione della seconda pipeline di esportazione di gas naturale, un progetto che la Russia attende con ansia.

