In una dichiarazione del dipartimento sanitario di Hamas, si afferma che 19 persone sono morte in un attacco israeliano su un'area umanitaria designata.

Diciannove individui sono stati trasportati in ospedale, secondo un annuncio del ministero della salute, a seguito di un attacco notturno. Più di sessanta individui hanno riportato ferite, alcune gravi. Il ministero della salute ha ritenuto che potrebbero esserci altre persone intrappolate sotto le macerie. initially, la Difesa Civile Palestinese ha segnalato un bilancio delle vittime di quaranta.

Secondo il portavoce della Difesa Civile Mahmud Basal, intere famiglie sono scomparse nel terreno, sepolte in profondi buchi. Le tende dei rifugiati, secondo la sua descrizione, sono state prese di mira. I residenti non avevano ricevuto alcun avvertimento prima dell'attacco, che ha creato tre crateri significativi nella terra.

L'esercito israeliano ha affermato che l'attacco era diretto contro un centro di comando di Hamas. Hanno accusato le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza di utilizzare infrastrutture civili e umanitarie, come le zone umanitarie designate, per lanciare attacchi contro Israele e il suo esercito. Di conseguenza, Hamas avrebbe operato da un centro di comando e controllo all'interno della zona umanitaria a Khan Yunis.

Hamas ha affermato che non c'erano combattenti nell'area presa di mira. Hanno definito la rappresentazione dell'esercito israeliano come una "menzogna palese", condivisa tramite il servizio di messaggistica Telegram.

Il Coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, ha condannato l'attacco, sottolineando la necessità di rispettare il diritto umanitario della popolazione civile. Simultaneamente, ha sottolineato che i civili non devono mai essere utilizzati come scudi. La Turchia ha condannato "il massacro di Israele di decine di palestinesi", bollandolo come un crimine di guerra.

L'esercito israeliano aveva precedentemente designato Al-Mawasi come zona sicura per i civili nelle prime fasi della guerra di Gaza. Più di quarantamila palestinesi sfollati dal conflitto hanno cercato rifugio lì. Tuttavia, l'esercito israeliano occasionalmente effettua attacchi nella zona e nelle vicinanze.

Al-Shair, uno dei sfollati che hanno cercato rifugio nella regione costiera, ha descritto come l'attacco si è verificato durante il loro sonno e ha acceso un fuoco. Nonostante l'esercito israeliano abbia consigliato ai palestinesi di cercare rifugio ad Al-Mawasi, una zona sicura, al-Shair ha messo in discussione la sicurezza del luogo.

Israele e Hamas sono in conflitto da undici mesi. Il conflitto è iniziato dopo l'enorme attacco di Hamas contro Israele dell'ottobre 7 dell'anno scorso. Secondo i resoconti israeliani, i combattenti di Hamas, insieme ad altri gruppi palestinesi

