In una denuncia presentata di recente, James Dolan di MSG e Harvey Weinstein sono accusati di cattiva condotta sessuale.

Il ricorso, presentato a Los Angeles, sostiene che Kellye Croft, allora una massaggiatrice di 23 anni, abbia incontrato Dolan durante il tour degli Eagles nel 2013. Secondo i documenti del tribunale, in un determinato momento, Dolan "si è comportato in modo assertivo" e ha fatto pressioni su Croft per attività sessuale non desiderata con lui.

Durante la sessione di massaggio, la causa afferma che Dolan ha attirato Croft più vicino. Croft ha tentato di concludere il massaggio, ma Dolan ha aumentato le sue avance, vedendo la sua resistenza come una sfida o un gioco. Dolan ha poi riferito di aver afferrato le mani di Croft, trascinandola su un divano nella stessa stanza e costringendola a metterle tra le sue gambe mentre si sedeva. Croft ha dichiarato fermamente la sua riluttanza a impegnarsi in qualsiasi attività sessuale con Dolan, che era sposato e significativamente più vecchio di lei in quel momento.

Il ricorso afferma: "Si è sentita inorridita e terrorizzata dalla situazione, ma l'intensa solitudine che sentiva dai compagni del tour, unita all'interesse di Dolan per lei, le sue promesse di supporto e la sua consapevolezza dell'influenza significativa di Dolan su tutti i presenti al tour, incluso il suo stesso status, l'hanno costretta a sottomettersi alle avance di Dolan".

Dolan è il proprietario dei New York Knicks della NBA e dei New York Rangers della NHL.

In una dichiarazione a CNN, l'avvocato di Dolan, E. Danya Perry, ha affermato: "Non c'è alcuna base per alcuna delle accuse contro il signor Dolan". Perry ha espresso sorpresa per l'accordo di Croft con queste affermazioni, dicendo: "Non si tratta di un 'lui ha detto/lei ha detto' e ci sono prove forti a sostegno della nostra posizione. Siamo ansiosi di presentare il nostro caso in tribunale".

Nel documento è menzionato anche il produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato da Croft di aver orchestrato un incontro in un hotel che ha portato alla sua presunta aggressione sessuale.

In risposta alle accuse, l'avvocato di Weinstein, Jennifer Bonjean, ha dichiarato: "Il signor Weinstein respinge fermamente queste accuse non dimostrate e è ansioso di sostenere il suo caso in tribunale".

Weinstein è stato condannato per lo stupro di due donne a New York nel 2020 e di un'altra a Los Angeles nel 2022 e sta scontando la sua pena a New York.

Croft richiede danni monetari e punitivi nella causa, che afferma che per anni è stata troppo traumatizzata per discutere pubblicamente gli incidenti.

"Ho sofferto immensamente a causa delle azioni di James Dolan e Harvey Weinstein anni fa e non è stato facile decidere di venire avanti e cercare giustizia", ha dichiarato Croft in una dichiarazione a CNN. "Per affrontare veramente il mio trauma, ho bisogno di perseguire la responsabilità". Croft ha aggiunto: "Il mio obiettivo con questa causa è costringere Dolan a riconoscere le sue azioni e ad assumersi la responsabilità del danno che ha inflitto".

L'avvocato di Croft, Douglas H. Wigdor, ha espresso: "Con la presentazione di questa denuncia, è il momento di rendere Dolan responsabile del suo comportamento riprovevole".

La causa menziona che Croft, in qualità di massaggiatrice, ha lavorato con Dolan durante il tour degli Eagles, rendendola parte dello stesso team o gruppo di 'noi'.

Nella sua dichiarazione a CNN, Croft menziona il suo desiderio che Dolan riconosca le sue azioni e si assuma la responsabilità, sottolineando l'impatto che il suo comportamento ha avuto su 'noi'.

