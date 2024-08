In una decisione rivoluzionaria, un transgender australiano trionfa in una battaglia legale contro un'applicazione esclusiva femminile.

Nel 2022, Roxanne Tickle ha intrapreso azioni legali contro l'app australiana Giggle for Girls e la sua fondatrice Sally Grover, accusandoli di discriminazione illegale basata sull'identità di genere nei loro servizi. Tickle ha sostenuto che Grover ha chiuso il suo account dopo aver visto la sua foto e averla considerata maschile.

La Corte Federale dell'Australia, il secondo tribunale più alto del paese, ha ordinato a Giggle for Girls di pagare a Tickle 10.000 AUD (6.700 USD) in risarcimento e spese legali, ma ha rifiutato di ordinare alla società di emettere una scritta di scuse, richiesta da Tickle.

Secondo il giudice Robert Bromwich, la rivendicazione di Tickle di discriminazione diretta basata sull'identità di genere non è stata accolta, ma la sua rivendicazione di discriminazione indiretta basata sull'identità di genere lo è stata.

Questa sentenza è stata la prima volta che la Corte Federale ha preso una decisione sulla discriminazione basata sull'identità di genere dopo le modifiche apportate alla legge sulla discriminazione sessuale nel 2013.

La professoressa Paula Gerber della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Monash ha dichiarato: " Questa decisione è una significativa vittoria per le donne transgender in Australia. Questo caso invia un messaggio chiaro che è illecito trattare le donne transgender in modo diverso dalle donne cisgender. Non è lecito prendere decisioni sulla genere di una persona in base al suo aspetto".

Giggle for Girls si è pubblicizzato come uno "spazio sicuro" per le donne per condividere le loro esperienze e aveva oltre 20.000 utenti nel 2021, secondo i documenti del tribunale. L'app ha cessato le operazioni nel 2022 ma è prevista una prossima ripresa, secondo Grover.

Bromwich ha dichiarato che Giggle for Girls considerava solo il sesso assegnato alla nascita come base valida per una persona per rivendicare di essere un uomo o una donna. Tickle, che era stata assegnata al sesso maschile alla nascita, aveva subito un intervento chirurgico di conferma di genere e aveva aggiornato il suo certificato di nascita, secondo lui.

Grover ha risposto alla sentenza sui social media, dichiarando: "Purtroppo, abbiamo ricevuto il giudizio che ci aspettavamo. La lotta per i diritti delle donne continua".

Tickle ha descritto la sentenza come "guarigione" e ha rivelato di aver ricevuto commenti offensivi online e di aver avuto merchandise creato appositamente per prenderla in giro. "C'è così tanto odio e bile riversati sulle persone transgender e diverse di genere semplicemente per ciò che siamo", ha detto ai media australiani fuori dal tribunale.

La sentenza della Corte Federale dell'Australia ha importanti implicazioni per le donne transgender in tutto il mondo, poiché sottolinea l'illegalità del trattare

