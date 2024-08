In una decisione rivoluzionaria, la corte dichiara illegali gli obiettivi climatici della Corea del Sud, con un embrione come principale avversario.

La decisione è stata presa per garantire il nostro diritto a una vita libera dalle conseguenze del cambiamento climatico, si è dichiarato. Questo ha segnato la prima causa legale in Corea del Sud incentrata sulla conservazione dell'ambiente. Giovani individui, che hanno citato in giudizio un embrione come principale imputato e hanno sostenuto che gli obiettivi climatici insufficienti della Corea del Sud e il loro mancato rispetto violano i diritti umani costituzionali, hanno avviato questa battaglia legale. Conosciuta come la causa "Sprout et al vs. Corea del Sud" a causa del bambino ora toddler che era rappresentato come un feto non nato, questa disputa ha attirato l'attenzione del pubblico.

Youn Se Jong, uno dei rappresentanti legali dei querelanti, ha dichiarato che Seoul deve "revisionare i suoi obiettivi climatici tenendo conto dei diritti delle generazioni future". Questa sentenza ha sottolineato "l'impatto del cambiamento climatico sui nostri diritti essenziali e il fatto che tutti hanno il diritto di proteggersi da esso", ha sottolineato.

La Corea del Sud ha annunciato nel 2021 un impegno a ridurre le emissioni di gas serra di 290 milioni di tonnellate entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, il paese avrebbe dovuto ridurre le emissioni del 5,4% a partire dal 2023 - un requisito che non è stato ancora soddisfatto. Gli attivisti stanno facendo pressioni per un miglioramento e un inasprimento di questi obiettivi.

Il Ministero dell'Ambiente della Corea del Sud ha rilasciato una dichiarazione, esprimendo l'intenzione di rispettare la decisione della corte. Hanno condiviso i piani per "eseguire meticolosamente le misure successive".

