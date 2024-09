In una decisione inequivocabile, Caitlin Clark è stata dichiarata AP WNBA Rookie of the Year dopo la sua campagna da record.

La giocatrice di spicco delle Indiana Fever è stata anche inserita nella squadra AP di primo livello della WNBA, insieme alla Squadra Rookie, quando questi riconoscimenti sono stati rivelati di domenica. La WNBA svelerà la sua Rookie of the Year e il resto dei suoi premi durante i playoff, che sono iniziati di domenica.

Clark, che ha già lasciato il suo segno nello sport nonostante il breve periodo, ha espresso che era un "enorme privilegio" essere apprezzata da giornalisti e telecronisti sportivi.

"Questo riconoscimento non sarebbe possibile senza un gruppo eccezionale di compagne di squadra e allenatori, e siamo ansiosi di portare avanti la nostra stagione regolare emozionante nei playoff", ha dichiarato a AP.

Clark ha iniziato la sua stagione da rookie sotto una grande pressione, ma ha sicuramente soddisfatto le aspettative.

La 22enne, che ha guidato la sua squadra al primo posto nei playoff dal 2016, ha giocato ogni singola partita della stagione regolare per le Fever e ha stabilito nuovi record.

Ha stabilito il record di assist della WNBA in una stagione (337), raggiungendo questo traguardo con un record della lega di 19 assist in una singola partita.

Clark è anche diventata la prima rookie a realizzare una tripletta e detiene il record per il maggior numero di tiri da tre punti realizzati da un rookie nella storia della lega.

Fuori dal campo, la guardia è stata fondamentale nell'attirare nuovi fan allo sport, con i numeri di affluenza della WNBA in aumento di conseguenza.

Purtroppo, il debutto di Clark nei playoff non è andato come previsto di domenica, con le Fever che hanno subito una pesante sconfitta per 93-69 contro le Connecticut Sun nella partita 1.

Clark e le Fever cercheranno di pareggiare la serie nella partita 2, in programma contro le Sun a Connecticut di mercoledì alle 19:30 ET.

Le eccezionali prestazioni di Clark nella WNBA, tra cui il record di assist in una stagione e il diventare la prima rookie a realizzare una tripletta, hanno contribuito in modo significativo all'aumento dell'interesse per il basket femminile come sport.

Despite the challenging start to the postseason, Clark continues to show passion for the sport, aiming to lead her team to success in the following games.

