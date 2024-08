- In una battuta d'arresto legale per l'AfD della Turingia, la loro causa contro la protezione costituzionale non ha avuto successo.

In vista delle elezioni statali della Turingia, il locale ramo dell'AfD non è riuscito a ribaltare una causa contro l'Ufficio per la Protezione della Costituzione dello stato. Il Tribunale Amministrativo di Weimar ha respinto la lamentela del partito contro il loro rapporto del 2021, giudicandola infondata. L'AfD aveva richiesto la rimozione e la correzione di tre sezioni, ma ciò non ha influito sulla classificazione del rapporto come "incontestabilmente estremista di destra".

Il portavoce di stato dell'AfD, Stefan Möller, ha espresso il suo disappunto per la decisione, promettendo di portare avanti la questione al Tribunale Amministrativo della Turingia. Il vicecapo dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione, Roger Derichs, si è mostrato ottimista riguardo alla durata della sentenza.

Revisionismo storico e mancanza di rispetto per i diritti umani

Il processo ha riguardato tre sezioni del rapporto che presentavano dichiarazioni dei portavoce di stato Björn Höcke e Stefan Möller come manipolate e condensate dalla prospettiva dell'AfD. Queste sezioni cadevano sotto le voci "Islamofobia: Violazione dei Diritti Umani", "Attacchi ai Principi di Stato di Diritto" e "Revisionismo Storico".

Il giudice ha mantenuto che le citazioni erano state presentate correttamente e la loro interpretazione era rimasta entro i limiti accettabili. L'ufficio ha visto una violazione dei diritti umani in una dichiarazione di Björn Höcke che implicava non tutte le culture fossero compatibili. Inoltre, un post sul Giorno del Ricordo, che aveva escluso le vittime dell'Olocausto da un elenco di vittime della guerra, poteva essere considerato revisionismo storico.

L'interesse pubblico prevale

Il giudice ha determinato che l'interesse pubblico superava lo stigma legato al partito a causa della pubblicazione. Inoltre, i rappresentanti dell'AfD potevano ancora esprimere le loro opinioni despite the publication.

L'AfD spesso contesta le classificazioni dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione a livello statale o federale. Il Tribunale Amministrativo Superiore di Münster ha confermato la classificazione di estrema destra del ramo federale dell'AfD a maggio. In modo simile, il Tribunale Amministrativo di Monaco ha sostenuto la classificazione dell'AfD in Baviera. In Turingia, secondo Möller, non ci sono piani per contestare l'etichetta di "incontestabilmente estremista di destra".

Per settimane, l'AfD ha ottenuto circa il 30% nei sondaggi in Turingia, guidando gli altri partiti. Le elezioni statali sono previste per settembre.

