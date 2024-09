- In un triste caso, un autista è morto tragicamente dopo una collisione con un autobus.

Una giovane autista di 21 anni ha incontrato una fine tragica in un incidente con un autobus urbano nel distretto di Heilbronn. Secondo le autorità, la giovane ha perso il controllo del suo veicolo in una curva a destra a Langenbrettach, finendo nella corsia opposta e urtando frontalmente l'autobus in arrivo. È morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente.

Il conducente dell'autobus, un uomo di 45 anni, è stato portato in ospedale con ferite gravi. Due bambini a bordo dell'autobus sono stati prelevati dalle loro famiglie. Un esperto sta ora indagando per determinare la causa esatta dell'incidente. La strada locale è rimasta chiusa per un lungo periodo di tempo.

Il conducente dell'autobus è riuscito a evitare di urtare altri veicoli nella corsia opposta grazie a riflessi pronti. Dopo l'incidente, il traffico è stato deviato a causa della presenza di altri veicoli danneggiati sulla strada.

