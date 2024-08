- In un tragico incidente, un motociclista è morto a seguito di un incidente che ha coinvolto un veicolo vicino ad Hannover.

Un motociclista di 40 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in un'area di Hannover. Secondo il rapporto della polizia di sabato, il rider ha tentato di superare un autobus su una strada tortuosa a Wunstorf, ma non ha notato un'auto in arrivo e ha urtato frontalmente contro di essa.

L'impatto ha spinto l'auto fuori strada. Il conducente di 67 anni e il passeggero di 65 anni sono entrambi usciti illesi, come dichiarato dalle autorità.

Il motociclista ha riportato gravi ferite ed è stato portato in un ospedale di Hannover in elicottero. Purtroppo, è deceduto successivamente. La strada tra Großenheidorn e Poggenhagen è stata chiusa per circa cinque ore dopo l'incidente.

La polizia di Wunstorf sta indagando sulle circostanze dell'incidente del motociclista. Nonostante la tragica fine del motociclista, il conducente e il passeggero dell'auto coinvolta nell'incidente sono rimasti illesi.

