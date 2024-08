In un TD Garden pieno di gente, DiJonai Carrington ha diretto la vittoria del Connecticut Sun contro i Los Angeles Sparks, a seguito delle sue critiche pubbliche alla WNBA.

Il primo incontro WNBA al leggendario Garden, noto per ospitare epici scontri tra le squadre NBA dei Boston Celtics e Los Angeles Lakers, ha attirato un pubblico di 19.156 spettatori. Questo numero ha designato la terza più alta affluenza per una partita WNBA di questa stagione e ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di biglietti venduti per una partita delle Sun, segnando un momento storico per la franchigia.

La giocatrice di Connecticut Carrington, che ha segnato 19 punti nella vittoria per 69-61 contro le Sparks, ha espresso i suoi sentimenti ai giornalisti. "Storicamente, Connecticut come franchigia viene sottovalutata. A volte, devi prendere in mano la situazione. Penso che meritassimo più copertura mediatica e pubblicità. Questa partita avrebbe dovuto essere trasmessa a livello nazionale e i fan non avrebbero dovuto pagare per qualcosa di così monumentale," ha dichiarato.

Per coloro che non si trovano a Boston o Los Angeles, il secondo scontro tra le Sun e le Sparks di questa stagione poteva essere visto tramite il WNBA League Pass e anche trasmesso in streaming in diretta su WNBA's X, precedentemente noto come Twitter.

Prima della partita, Carrington ha condiviso su X che i giocatori dovevano occuparsi della loro promozione da soli, taggando WNBA. CNN ha contattato la lega per ulteriori commenti.

Contro le Sparks, Carrington (anche con quattro rimbalzi) è stata supportata da 15 punti di Brionna Jones, superando il traguardo dei 2.000 punti in carriera, e 14 punti di Tyasha Harris. Alyssa Thomas ha guidato la squadra verso la vittoria con nove punti, 16 rimbalzi e otto assist.

Con un vantaggio di 4:15 rimanenti nel quarto quarto, Los Angeles manteneva un vantaggio di 59-55, ma Connecticut ha risposto con una striscia di 14-2, assicurando la vittoria per 69-61 e allungando la striscia vincente contro le Sparks a 11 partite.

La squadra di Childress ha migliorato il suo record a 20-7 per la stagione, nonostante un tiro dal campo del 38,4%, mentre le Sparks sono scese a 6-22.

L'allenatore Stephanie White, entusiasta dopo la partita, ha commentato: "Sono veramente grata. La nostra squadra e i nostri giocatori meritavano questa esperienza. Abbiamo vinto in trasferta, ma non con 19.000 tifosi

