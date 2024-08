In un solo mese, Harris accumula una somma impressionante di mezzo miliardo di dollari.

Kamala Harris e il suo team di campagna hanno raccolto un'impressionante cifra di $540 milioni in donazioni dal lancio della sua candidatura alla Vicepresidenza, secondo le loro stesse dichiarazioni. Questa cifra record è stata definita un "traguardo storico". La convention del Partito Democratico a Chicago della scorsa settimana ha visto un'affluenza di oltre $80 milioni in contributi. La maggior parte dei fondi è arrivata dopo il discorso di Harris del giovedì sera.

In testa, un terzo di queste donazioni è arrivato da nuovi donatori, suggerendo un ampio sostegno alla base del partito. In modo particolare, sei donne su dieci che hanno contribuito per la prima volta alla campagna, secondo quanto riferito dal team di Harris. Tuttavia, questi dati non sono ancora stati confermati in attesa del resoconto finanziario ufficiale del team di campagna alle autorità competenti.

Le elezioni negli Stati Uniti sono notoriamente costose. La contesa del 2020 tra Joe Biden e Donald Trump è stata la più costosa di sempre, con un costo totale di $14,7 miliardi. Per rimanere competitivi e fare un impatto significativo, i candidati devono disporre di fondi sufficienti. Alla fine di luglio, tutti i candidati avevano raccolto collettivamente oltre $1,5 miliardi in donazioni, secondo i dati di Open Secrets. I grandi donatori spesso svolgono un ruolo decisivo nelle elezioni, fornendo ai loro candidati centinaia di milioni di dollari.

Il cappello Harris-Walz fa il giro del web

Dopo l'annuncio di Joe Biden del suo ritiro dalle elezioni presidenziali a metà luglio e la sua successiva nomina di Harris come sostituto, la coppia ha guadagnato una grande popolarità tra i democratici, insieme al candidato governatore Tim Walz.

Un cappello della campagna, decorato con mimetica e con i nomi dei candidati in arancione, è entrato rapidamente nel cuore di molti sostenitori, andando sold out in poco tempo. In sole quattro settimane, ha generato un'enorme cifra di $4 milioni di entrate. Il produttore ha rivelato che avrebbe dovuto aumentare le ore di lavoro dei suoi dipendenti a 60 ore alla settimana per stare al passo con la domanda in aumento.

Mentre i democratici acclamavano Harris come loro candidata ufficiale alla convention di Chicago con spettacolari indici di approvazione, la corsa per la poltrona della Casa Bianca rimane serrata. Il 5 novembre, il pubblico americano voterà per decidere chi diventerà il loro prossimo Comandante in Capo.

Per mostrare il loro sostegno a Kamala Harris e Joe Biden, molti democratici hanno scelto di fare una donazione, contribuendo significativamente al loro totale di raccolta fondi record. Con il cappello della campagna Harris-Walz che diventa un articolo popolare, le sue vendite hanno generato un'ulteriore cifra di $4 milioni in donazioni.

Leggi anche: