In un solo giorno, Saporichya ha subito 171 impatti.

Negli ultimi 24 ore, si segnala che le forze russe hanno colpito la regione ucraina di Zaporizhzhia 171 volte. Lo ha reso noto il governatore militare della regione, Ivan Fedorov, su Telegram. Ha menzionato quattro attacchi aerei russi sui villaggi di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, che hanno coinvolto 95 veicoli aerei senza equipaggio.

07:03: Soccorritori salvano un uomo dalle macerie dopo l'attacco russo a KharkivDopo un attacco aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, i soccorritori sono riusciti a tirare fuori vivo un uomo dalle macerie di un evento crollato, come riportato da Reuters. La vittima ha dichiarato di stare bene poco dopo il salvataggio. Secondo le autorità, più di 40 persone, tra cui cinque bambini, sono rimaste ferite negli attacchi con razzi russi su Kharkiv. Diversi razzi hanno colpito un centro commerciale e un evento hall nella città orientale domenica pomeriggio.**

06:20: Esplosioni multiple e incendi: Attacco aereo russo di massa su KyivLa Russia ha lanciato una raffica di veicoli aerei senza equipaggio, oltre dieci missili cruise e numerosi missili balistici contro l'Ucraina. Kyiv e presumibilmente altre città sono state colpite, secondo la difesa aerea ucraina che ha riferito su Telegram. In mezzo a una serie di esplosioni a Kyiv, molti residenti hanno cercato rifugio nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha notato che i servizi di emergenza sono stati chiamati nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi e ha segnalato diversi incendi. Il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, ha anche menzionato gli incendi. Nel distretto di Shevchenkivskyi, un individuo è stato apparentemente ferito da detriti caduti. "Il nemico lo sentirà", ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.**

05:39: Esplosioni: Attacco con razzi russi colpisce KyivAncora una volta, Kyiv è stata presa di mira da un attacco con razzi russi, come riportato dalle fonti militari ucraine. La difesa aerea ucraina è stata dispiegata per contrastare l'attacco, secondo le dichiarazioni dei rappresentanti militari su Telegram. I testimoni a Kyiv hanno riferito di diverse esplosioni forti, suggerendo l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di razzi lanciati e i possibili danni sono ancora da determinare.**

04:46: Putin conferma progressi nella costruzione del secondo gasdotto per la CinaIl presidente Vladimir Putin ha dichiarato che i preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina stanno procedendo secondo i piani. Nel gennaio 2022 è stato approvato uno studio di fattibilità e sono state condotte le necessarie indagini tecniche, secondo Putin, in un'intervista al giornale mongolo "Onoodor". Il gasdotto pianificato "Forza di Siberia 2" dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.**

03:34: Il fuoco russo ferisce 13 persone, tra cui due bambini, in un orfanotrofio di SumyI soldati russi hanno apparentemente bombardato un centro di riabilitazione per bambini e un orfanotrofio a Sumy, ferendo 13 persone, tra cui due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, secondo l'amministrazione militare locale, come riportato da "Ukrainska Pravda".**

02:26: Sondaggio: Più della metà dei polacchi sostiene l'abbattimento dei droni russi nello spazio aereo polaccoUn sondaggio del giornale polacco "Rzeczpospolita" ha indicato che quasi il 60% dei polacchi ritiene che la milizia polacca dovrebbe abbattere i droni russi che penetrano nello spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei sull'Ucraina. Il sondaggio riguardava un oggetto non identificato, sospettato di essere un drone kamikaze del tipo Shahed, che è rimasto nello spazio aereo polacco per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il brigadiere generale polacco Tomasz Drewniak ha commentato a Radio RMF24 che la Russia ha probabilmente testato le capacità della difesa aerea polacca inviando droni nel loro spazio aereo.**

00:26: Morti segnalati a Belgorod dopo il bombardamento ucrainoIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato che una persona è stata uccisa dal fuoco dell'artiglieria ucraina nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre persone sono state ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini, secondo Gladkov.**

23:08: La Russia sostiene di aver respinto "massicci" attacchi con droni ucraini su Mosca e 14 altre regioniLa Russia sostiene di aver respinto "massicci" attacchi con droni ucraini sulla capitale Mosca e 14 altre regioni. Un totale di 158 veicoli aerei senza equipaggio sono stati apparentemente intercettati, secondo il messaggio Telegram del ministero della difesa russo.**

qui.22:24: Il numero di feriti nell'attacco aereo russo su Kharkiv sale a 47, tra cui sette bambiniIl numero di feriti nell'attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, tra cui sette bambini, secondo il servizio di emergenza statale ucraino su Telegram. Diversi edifici civili, tra cui un centro commerciale, sono stati colpiti, come si può vedere dalle foto delle agenzie di stampa.**

21:52: Due piloti morti in un incidente di elicottero durante un volo di addestramento ucrainoDue piloti sono morti quando un elicottero militare ucraino è precipitato durante un volo di addestramento all'Università aeronautica militare Ivan Kozhedub di Kharkiv. L'elicottero Mi-2 era coinvolto in una missione di addestramento quando è precipitato, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform.**

21:06: L'Ucraina subirà blackout a causa degli attacchi russi alla rete elettricaL'Ucraina subirà blackout temporanei lunedì a causa dei massicci attacchi della Russia all'infrastruttura energetica del paese, secondo l'azienda energetica ucraina Ukrenergo. L'organizzazione ha avvertito che l'entità delle restrizioni potrebbe cambiare.**

La comunità internazionale continua a condannare l'attacco in corso all'Ucraina, con diverse nazioni che impongono sanzioni alla Russia. Alla luce del conflitto in corso, ci sono state richieste di una risposta unita per fermare l'aggressione russa contro l'Ucraina.

