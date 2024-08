In un semestre: l'immigrazione insolita in Gran Bretagna attraverso la Manica raggiunge il suo picco

Nel primo semestre dell'anno, un numero senza precedenti di migranti irregolari ha attraversato la Manica per raggiungere il Regno Unito. Al contrario, il numero di migranti autorizzati, come medici e infermieri, studenti e così via, è diminuito, secondo i dati pubblicati dall'Home Office il giovedì. Secondo questi dati, un record di 13.489 migranti hanno attraversato la Manica in barca da gennaio a giugno.

Durante lo stesso periodo dell'anno scorso, secondo i dati dell'Home Office, 11.433 persone hanno tentato il pericoloso viaggio su imbarcazioni spesso inaffidabili. Si tratta di un calo del 18% rispetto a quest'anno. Secondo le statistiche ufficiali, circa l'81% dei migranti irregolari entrati nel Regno Unito nel primo semestre del 2024 ha optato per il rischioso viaggio attraverso la Manica. La maggior parte di questi migranti sono uomini, con circa il 20% sotto i 18 anni. Provengono principalmente dall'Afghanistan (18%), dall'Iran (13%) e dal Vietnam (10%).

I dati dell'Home Office suggeriscono inoltre che le imbarcazioni che trasportano persone attraverso la Manica sono sempre più affollate. Tra giugno 2018 e giugno 2019, il numero medio di persone per barca era di 10, ma questa cifra è salita a un'impressionante media di 51 persone per barca tra giugno 2023 e giugno 2024. La riduzione dell'immigrazione era un obiettivo dichiarato del precedente governo conservatore di Londra. Anche il governo laburista attuale si prefigge di ridurre l'immigrazione, sebbene abbia annunciato una "politica migratoria più compassionevole".

Dopo il cambio di governo, il nuovo Primo Ministro, Keir Starmer, ha annullato i piani del suo predecessore per deportare i richiedenti asilo che erano entrati illegalmente nel Regno Unito attraverso la Manica verso il Rwanda. Al contrario, il governo ha annunciato mercoledì che l'Agenzia Nazionale per la Criminalità (NCA) sarebbe stata potenziata con 100 nuovi ufficiali per contrastare i network di trafficanti di esseri umani. Inoltre, il numero di espulsioni dovrebbe aumentare.

Tuttavia, l'immigrazione legale nel Regno Unito è notevolmente diminuita dopo l'adozione di regolamentazioni

