In un recente sviluppo, un giudice della Corte Suprema brasiliana ha ordinato la limitazione dell'accesso alla piattaforma digitale X specificata.

Il giudice Richter Moraes ordina al regolatore delle telecomunicazioni brasiliano di eseguire tutte le azioni essenziali per conformarsi al suo decreto entro un periodo di 24 ore. Entro sabato mattina, numerosi utenti brasiliani hanno trovato impossibile accedere a X, l'equivalente ribattezzato di Twitter.

Il giudice ha minacciato di imporre una multa di 50.000 real brasiliani (circa 8.000 euro) agli utenti che tentano di eludere il blocco attraverso mezzi come i VPN, uno strumento utilizzato per eludere le restrizioni legate alla posizione.

Inizialmente, il giudice ha anche ordinato a Google, Apple e ai fornitori di servizi internet locali di installare restrizioni tecniche e ostacolare l'uso dell'app X, nonché l'accesso al sito web. Tuttavia, ha successivamente revocato questo ordine.

Musk, il proprietario di X, ha definito Moraes un "cattivo dittatore" che si spaccia per giudice, accusandolo di tentare di "sminuire la democrazia in Brasile". Il miliardario ha accusato il giudice di voler distruggere la "libertà di espressione", un pilastro fondamentale della democrazia, semplicemente per motivi politici. Ha espresso queste opinioni su X.

In precedenza, Moraes aveva dato a X un termine di 24 ore per nominare un nuovo rappresentante legale in Brasile, o rischiare la sospensione immediata delle operazioni.

Questo ha esteso una disputa prolungata tra il giudice e Musk. Il conflitto è nato dall'ordine del giudice di vietare diversi account Twitter e X sospettati di diffondere informazioni fuorvianti. Questi account appartenevano a sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che, dopo aver perso le elezioni del 2022, ha sostenuto pratiche corrotte nel sistema elettorale brasiliano.

In aprile, Moraes ha presentato accuse contro Musk per aver riattivato alcuni dei conti sospesi, aprendo un'indagine. Musk ha respinto queste accuse, accusando il giudice di censura e temendo l'arresto del rappresentante legale di X in Brasile.

Di conseguenza, Musk ha annunciato la chiusura degli uffici brasiliani di X, che è avvenuta a metà agosto. Tuttavia, i brasiliani potevano ancora utilizzare la piattaforma all'inizio. X può vantare più di 22 milioni di utenti in Brasile.

Despite Musk's announcement, Brazilian authorities continue to monitor the situation closely. If X fails to comply with Judge Moraes' orders, it could face further penalties, including a potential nationwide blockade in Brazil.

Furthermore, the Brazilian Telecom regulatory body is pressured to enforce these measures effectively to prevent any loopholes, ensuring compliance with the judge's decree.

