- In un recente sviluppo, l'esercito israeliano ha scoperto altri sei individui, presumibilmente prigionieri, morti nella regione di Gaza.

L'esercito israeliano ha apparentemente trovato i cadaveri di sei individui che erano prigionieri del gruppo islamico radicale Hamas nella Striscia di Gaza. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno recuperato i corpi sabato da un tunnel sotto Rafah nel sud della Striscia di Gaza, secondo il comunicato stampa dell'esercito di domenica. È stato riferito che questi individui erano stati apparentemente rapiti da Hamas durante un attacco l'ottobre scorso. Secondo il portavoce dell'esercito Daniel Hagari, il gruppo è stato apparentemente barbaramente giustiziato dai terroristi di Hamas poco prima dell'inizio dell'operazione di soccorso.

I defunti includevano quattro uomini - Hersh Goldberg-Polin (23), Alexander Lobanov (32), Almog Sarusi (27) e Ori Danino (25) - e due donne - Carmel Gat (40) e Eden Jeruschalmi (24). L'organizzazione Forum delle Famiglie dei Rapiti e dei Dispersi ha dichiarato che almeno cinque dei sei vittime erano state rapite l'ottobre scorso durante il Nova Music Festival nel deserto del Negev, che si stava svolgendo vicino al confine della Striscia di Gaza.

Le famiglie accusano il governo per la morte degli ostaggi

Il Forum delle Famiglie degli Ostaggi e dei Dispersi ha espresso le sue condoglianze mentre chiedeva nuovamente al governo israeliano di dichiarare un cessate il fuoco. "Senza ritardi inutili, sabotaggi e giustificazioni, le persone il cui decesso è stato annunciato questa mattina potrebbero ancora essere vive," ha dichiarato il gruppo.

Il'ambasciatore tedesco in Israele, Steffen Seibert, ha espresso i suoi pensieri sui social media, dicendo: "Siamo ora a conoscenza della triste notizia che sei ostaggi in più sono stati trovati, uccisi da Hamas."

Durante un cessate il fuoco di una settimana a fine novembre, Hamas aveva rilasciato 105 ostaggi in cambio della liberazione di 240 prigionieri palestinesi dalle prigioni. Suspectando che alcuni ostaggi fossero ancora nella Striscia di Gaza, Israele aveva continuato le operazioni militari su larga scala nella zona dal mese di ottobre. Si presume che oltre 40.600 individui siano morti a causa di queste operazioni, secondo Hamas, anche se non è possibile confermarlo in modo indipendente.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva precedentemente confermato che il cittadino duale statunitense e israeliano Goldberg-Polin era tra i defunti prima della conferma dell'esercito israeliano. Dopo la convention del Partito Democratico a Chicago, sua madre Rachel Goldberg aveva parlato della sorte del loro figlio e aveva detto: "Tra gli ostaggi ci sono otto cittadini americani e uno di loro è nostro figlio unico."

Le famiglie tentano di raggiungere gli ostaggi nella Striscia di Gaza

Giovedì, i genitori di Goldberg-Polin e altri familiari degli ostaggi si sono riuniti al confine della Striscia di Gaza per cercare di comunicare con i loro cari usando un altoparlante. La madre di Goldberg-Polin, Rachel, si è rivolta a suo figlio Tim, dicendo: "Hersh, sono la tua mamma. Prego Dio che ti riporti subito a casa. Ti amo, resta forte."

In risposta all'attacco principale al Nova Music Festival, Hamas aveva pubblicato un video in aprile che mostrava Goldberg-Polin. Egli accusava il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver abbandonato gli ostaggi a Hamas. Goldberg-Polin era stato apparentemente gravemente ferito durante l'attacco e successivamente rapito nella Striscia di Gaza.

Nel video, era seduto su una sedia di plastica con una camicia rossa e il braccio sinistro amputato. Goldberg-Polin aveva detto: "Volevo passare del tempo con i miei amici e mi sono trovato a lottare per la mia vita con ferite gravi su tutto il corpo."

