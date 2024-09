In un recente sviluppo, le forze israeliane hanno eliminato un altro alto dirigente di Hezbollah.

Hizbollah ha riconosciuto la morte di uno dei loro ufficiali superiori per mano dei caccia israeliani a Beirut. Lo hanno definito "martire" mentre si dirigeva verso Gerusalemme, usando il loro termine standard per i caduti in combattimento. L'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato la morte di quest'individuo, identificato come Ibrahim Mohammed Kobeissi, durante un attacco aereo nell'area di Dahijeh di Beirut nel tardo pomeriggio di martedì.

Secondo l'esercito israeliano, l'attacco ha anche causato la morte di altri due comandanti di alto livello appartenenti all'unità di Kobeissi. L'esercito israeliano ha descritto Kobeissi come capo della divisione dei razzi di Hizbollah.

Inoltre, durante la notte, ci sono state altre incursioni israeliane sul suolo libanese. Secondo le fonti di sicurezza libanesi, questi attacchi hanno preso di mira una struttura nella città costiera di Saadijat, a sud di Beirut, causando esplosioni. L'agenzia di stampa libanese Ani ha anche riferito di ulteriori attacchi israeliani. Tra le 5 del mattino e l'ora attuale, "aerei nemici" hanno attaccato diversi luoghi nel sud del Libano, con ulteriori incidenti verificatisi durante la notte. Sono stati segnalati diversi morti durante questi attacchi.

Negli ultimi giorni, l'esercito israeliano ha lanciato numerosi attacchi contro le forze di Hizbollah in Libano. Il lunedì, hanno condotto la loro operazione più significativa contro la milizia filoiraniana dal inizio del conflitto di Gaza, colpendo più di 1600 obiettivi. Il governo libanese ha riferito di almeno 558 vittime. L'esercito israeliano ha seguito con un'altra ondata di attacchi martedì.

Avvertimento di razzi nel cuore di Israele

In modo reciproco, Hizbollah ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. All'alba di martedì, i residenti di Tel Aviv e altre città israeliane hanno ricevuto un avvertimento di razzi. Questo allarme è stato diffuso in tutta la città, con l'esercito israeliano che riferisce un'intercettazione nella zona metropolitana di Tel Aviv. L'ultima volta che un simile avvertimento è stato emesso a Tel Aviv è stato alla fine di maggio, a causa di un attacco di Hamas. Dopo quell'incidente, le sirene dell'allarme aereo sono suonate solo in altre parti del paese.

Questo è stato anche il primo caso dal tragico massacro dell'ottobre 7 e l'inizio del conflitto di Gaza in cui un razzo lanciato dal Libano è caduto nella zona metropolitana di Tel Aviv. L'esercito israeliano è attualmente impegnato in ostilità con Hizbollah in Libano e il gruppo terroristico di Hamas a Gaza, entrambi sostenuti dall'Iran. Il nord di Israele è stato sotto il fuoco di Hizbollah per un lungo periodo, rispondendo con controffensive nel Libano. Martedì, Hizbollah ha lanciato circa 300 razzi verso i bersagli israeliani.

La Commissione ha espresso la sua preoccupazione per le tensioni in aumento tra Israele e Hizbollah, chiedendo una riduzione della tensione e il rispetto del diritto internazionale. L'esercito israeliano ha sostenuto che la Commissione ha fallito nel condannare gli attacchi con i razzi di Hizbollah contro le città israeliane, minando così la sua imparzialità.

