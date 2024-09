In un recente sviluppo, Israele ha condotto un attacco aereo su un'altra zona residenziale di Beirut.

Israele intensifica gli attacchi contro i bersagli di Hezbollah in Libano e promette di continuare a fare pressione sul gruppo islamico radicale, controllato dall'Iran. Il capo delle forze armate israeliane ha dichiarato che Hezbollah non dovrebbe avere un momento di tregua. In risposta, Hezbollah ha rivendicato l'attacco a strutture militari israeliane.

La situazione volatile sta causando preoccupazioni per un conflitto su larga scala nel Medio Oriente. Il comandante di Hezbollah è stato preso di mira in un attacco aereo israeliano nei sobborghi meridionali di Beirut, secondo fonti di sicurezza libanesi. Ibrahim Kubaisi, un membro di alto livello della divisione dei razzi di Hezbollah, è stato apparentemente ucciso nell'attacco. L'esercito israeliano ha riconosciuto di aver condotto un attacco mirato a Beirut, ma non ha fornito dettagli specifici.

Israele si concentra sul confine settentrionale

L'attacco aereo ha colpito un edificio nel vivace quartiere di Ghobeiry. Il capo di stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, ha dichiarato che la situazione richiedeva un'azione costante e intensa su tutti i livelli. L'esercito israeliano ha rivendicato di aver colpito numerosi obiettivi di Hezbollah durante la notte, causando 558 morti, tra cui 50 bambini e 94 donne, secondo le autorità libanesi. Un totale di 1835 persone è rimasta ferita e decine di migliaia sono state costrette a fuggire dal Libano meridionale.

Il portavoce dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, ha scritto su X: "Gli aerei da caccia hanno attaccato i bersagli di Hezbollah nel Libano meridionale, tra cui siti di lancio dei razzi, edifici militari e depositi di armi". Hezbollah ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a diversi bersagli militari israeliani durante la notte, tra cui una fabbrica di esplosivi a 60 chilometri dall'interno e la base aerea di Megiddo vicino ad Afula, tre volte.

Israele sta combattendo contro l'organizzazione terroristica palestinese Hamas nella Striscia di Gaza da quasi un anno. Hezbollah spesso lancia razzi dal Libano meridionale verso Israele per sostenere Hamas.

"La situazione è molto pericolosa"

Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Libano mentre i voli erano ancora disponibili. Più di 30 voli internazionali per e da Beirut sono stati cancellati, secondo il sito dell'aeroporto Rafic Hariri. Alcuni ospedali libanesi stanno lottando per far fronte all'afflusso di feriti, secondo un rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Libano. Matthew Saltmarsh, portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha dichiarato: "Stiamo parlando di decine di migliaia di sfollati in Libano, ma ci aspettiamo che questi numeri aumentino".

Durante gli intensi attacchi israeliani contro il Libano, due dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sono stati anche uccisi. L'organizzazione ha espresso "sconcerto e profondo dolore" per la morte dei propri dipendenti, secondo l'UNHCR. La casa di un dipendente a lungo termine dell'ufficio dell-UN nell'est del paese è stata colpita da un razzo israeliano, uccidendo il figlio più giovane. Un altro dipendente è stato ucciso nell'ufficio nella città costiera di Tiro. L'UNHCR è "devastato dalla morte dei nostri colleghi".

Tuttavia, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha espresso ottimismo sul fatto che si possa trovare una soluzione diplomatica. "Credo che si possa trovare un modo per procedere verso la de-escalation (...) e ripristinare la pace lungo il confine settentrionale tra Israele e Libano, e trovare una soluzione diplomatica che consenta alle persone di tornare alle loro case".

L'ultima escalation ha aumentato la probabilità di un confronto tra gli Stati Uniti, alleato di Israele, e il potere regionale Iran, che sostiene proxy come Hezbollah in Yemen, Iraq e gruppi armati in Iraq. Hezbollah ha subito pesanti perdite la scorsa settimana quando migliaia dei suoi dispositivi di comunicazione sono esplosi. Israele non ha ancora ammesso o negato il suo coinvolgimento.

Capacità difensive di Hezbollah

L'ufficio stampa di Hezbollah ha dichiarato che Israele stava distribuendo pericolosi codici a barre su volantini sulla valle dell'Est Bekaa in Libano. Scansionare il codice a barre su un telefono cellulare poteva "estrarre tutte le informazioni" dal dispositivo. Inizialmente, non c'è stato commento da parte dell'esercito israeliano. L'ufficio stampa di Hezbollah non ha fornito ulteriori dettagli sui volantini.

Le capacità di intelligence e tecnologia di Israele superano di gran lunga quelle di Hezbollah e Hamas. Secondo l'esercito israeliano, circa 55 proiettili sono stati lanciati contro Israele nell'ultimo assalto e la maggior parte è stata intercettata. Decine di migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate in Israele del Nord a causa degli attacchi di Hezbollah. Il governo israeliano intende far tornare le persone alle loro case. Israele ha opzioni come un'invasione del Libano meridionale e un'escalation degli attacchi aerei.

despite recent significant losses, experts estimate that Hezbollah would still be capable of defending itself in such a scenario. Hezbollah was formed in 1982 by the Iranian Revolutionary Guard to resist an Israeli invasion of Lebanon. It is widely regarded as more powerful than Hamas in Gaza. However, some insiders argue that Hezbollah has no interest in engaging in a large-scale war against Israel.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le tensioni in aumento tra Israele e Hezbollah, chiedendo una riduzione della tensione e un dialogo per prevenire un conflitto su larga scala. Riconoscendo l'influenza significativa dell'Unione Europea negli affari internazionali, Israele ha richiesto il supporto e la cooperazione dei propri alleati europei nella gestione della crisi.

