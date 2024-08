In un recente processo civile, i genitori del tiratore della scuola superiore del Texas sono stati dichiarati non responsabili di alcuna negligenza.

In maggio 2018, in una scuola superiore vicino a Galveston, il 17enne Dimitrios Pagourtzis avrebbe ucciso otto studenti e due adulti, ferendone numerosi altri.

I parenti delle persone uccise a colpi d'arma da fuoco hanno intentato una causa contro i genitori di Pagourtzis, Antonios Pagourtzis e Rose Marie Kosmetatos, sostenendo che non avevano custodito adeguatamente le loro armi da fuoco e non avevano affrontato la crescente instabilità mentale del figlio prima dell'incidente.

Nel suo discorso di apertura, il legale dei querelanti, Clint McGuire, ha sottolineato: "I genitori con un figlio depresso devono custodire le armi da fuoco in modo sicuro. Se non lo fanno e il figlio le usa per compiere una sparatoria a scuola, entrambi i genitori sono responsabili dei danni e delle perdite risultanti."

I convenuti hanno testimoniato di non aver notato alcun segno premonitore prima della tragedia, e il loro legale ha sostenuto che non dovrebbero essere ritenuti responsabili delle azioni del figlio.

Lori Laird, il legale dei genitori, ha affermato: "I genitori non hanno sparato e non hanno fornito al figlio un'arma."

I querelanti sono i familiari di sei degli otto studenti uccisi, la famiglia di un'insegnante deceduta e quattro sopravvissuti feriti. La doppietta e la pistola utilizzate durante la sparatoria erano entrambe legalmente di proprietà dei genitori di Dimitrios Pagourtzis.

Il processo ha visto testimoni commoventi da parte di vittime e loro familiari, oltre ai membri della famiglia Pagourtzis.

Durante il processo, il padre del colpevole ha confermato di non essere stato a conoscenza della grave depressione del figlio. "Può volerci anni per riconoscere che tuo figlio è malato," ha ammesso Pagourtzis.

Ha anche ammesso di non aver insegnato al figlio la sicurezza con le armi, ma ha sostenuto che tenere più di una dozzina di armi in una vetrina e in una cassaforte sarebbe stato sufficiente.

Il processo di Dimitrios Pagourtzis - che aveva 17 anni al momento della sparatoria che ha causato 10 morti e 13 feriti - è stato rinviato a tempo indeterminato dopo che un giudice ha deciso che non era mentalmente idoneo.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

I querelanti sostengono che i genitori, Antonios Pagourtzis e Rose Marie Kosmetatos, avrebbero dovuto fare di più per custodire le armi da fuoco e gestire la salute mentale del figlio, considerato il loro legame diretto con le vittime della sparatoria di Galveston. In loro difesa, Lori Laird, il legale dei genitori, ha dichiarato: "I genitori non hanno sparato e non hanno fornito al figlio un'arma."

Leggi anche: