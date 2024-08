In un recente procedimento giudiziario, alcuni giornalisti di Hong Kong sono stati giudicati colpevoli di aver incitato a atti di violenza.

Durante le proteste di Hong Kong del 2019, "Stand News" ha goduto di un notevole pubblico. Due anni dopo, questa fonte di notizie a favore della democrazia è stata chiusa. Attualmente, i suoi amministratori e gli ex caporedattori sono a rischio di imprisonment fino a due anni.

Un tribunale ha dichiarato colpevoli gli amministratori della piattaforma di notizie a favore della democrazia "Stand News" e i suoi due ex caporedattori, Chung Pui Kuen e Patrick Lam, insieme ai responsabili della chiusura del sito nel 2021, per "conspirare per pubblicare e distribuire materiale sedizioso". Il giudice Kwok Wai-kin del tribunale distrettuale di Wan Chai ha annunciato il verdetto.

Nel suo giudizio scritto, il giudice ha notato che "Stand News" ha giocato un ruolo importante nell'avvocare per l'indipendenza di Hong Kong. Inoltre, la piattaforma è stata utilizzata come strumento per screditare l'immagine del governo centrale di Pechino e del governo di Hong Kong, secondo il giudice. La società madre, Best Pencil Limited, è stata dichiarata colpevole.

La carica di "sedizione" comporta una pena massima di due anni di prigione. Questo segna la prima condanna del genere dal momento in cui Hong Kong è stata restituita alla Cina nel 1997. Il verdetto rappresenta un altro significativo passo indietro per la libertà di stampa nel paese. Nel corso degli ultimi due decenni, la posizione di Hong Kong nell'Indice della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere è scesa dall'18° al 135° posto.

"Stand News" ha guadagnato popolarità tra i sostenitori della democrazia a Hong Kong durante le proteste del 2019. Secondo l'accusa, numerosi articoli della piattaforma sono stati presentati come prove per criticare il restringimento delle libertà da quando il governo centrale di Pechino ha represso violentemente le massive proteste a favore della democrazia.

Ritorno di un'accusa dell'epoca coloniale

Più di 100 persone si sono riunite fuori dal palazzo di giustizia per il verdetto. Rappresentanti di diversi consolati, tra cui quello degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell'Unione Europea, hanno assistito al processo. La carica di "sedizione" ha radici nell'epoca coloniale britannica e è stata utilizzata raramente prima del 2020, ma da allora è stata utilizzata contro i critici del governo.

In un altro processo, un imputato è stato condannato per aver presuntamente pianificato un attacco bomba alla polizia di Hong Kong durante le proteste del 2019.

