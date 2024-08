- In un recente incidente, undici civili innocenti a Gaza hanno tristemente perso la vita.

In recent Israeli military operations nella Striscia di Gaza, purtroppo almeno undici civili hanno perso la vita, secondo i resoconti dell'agenzia di stampa palestinese Wafa. Numero non specificato di individui è stato ferito a Khan Yunis, nella città del sud, e a Nuseirat, nella regione costiera centrale. I negoziati per la pace a Il Cairo per raggiungere un cessate il fuoco sono in corso.

L'esercito israeliano non è stato in grado di fornire le esatte posizioni dove sono avvenuti questi decessi. Israele è impegnato in conflitti in corso con l'organizzazione terroristica Hamas, che dura da oltre dieci mesi. Si sostiene che Hamas utilizzi civili come scudi umani. Sono stati segnalati scontri intensi nella Striscia di Gaza nel sud, nel centro e persino nel nord.

Israele ha invitato i residenti di Gaza City nella sua regione nord a evacuare verso ovest verso il mare venerdì. In precedenza, la città era stata una fonte costante di attacchi con razzi contro Israele. Da allora, le truppe israeliane sono entrate nella zona, eliminando apparentemente diversi avversari e dismantling infrastructure terroristica, secondo l'esercito.

Inizialmente, tutti i dati non potevano essere verificati in modo indipendente.

Secondo l'autorità sanitaria controllata da Hamas, dal'inizio della guerra lo scorso ottobre, più di 40.000 persone hanno perso la vita e più di 90.000 sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza. L'autorità non fa distinzione tra civili e combattenti. Israele avrebbe causato almeno 14.000 vittime tra il personale armato.

Il fattore scatenante della guerra di Gaza è stata la più devastante strage nella storia di Israele, con più di 1.200 morti, orchestrata da Hamas islamico e altri gruppi estremisti l'8 ottobre.

