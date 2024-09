In un recente incidente, Saporizhskaya registra 13 vittime a seguito di un assalto russo con bombe aeree guidate.

11:50 "Personificazione dell'Orrore" - Zelensky Ricorda il Massacro di Babi YarIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso omaggio oggi al massacro di Babi Yar, dove oltre 33.000 ebrei furono uccisi da truppe tedesche in una fossa a Kiev 83 anni fa. "Babi Yar simboleggia i crimini più efferati commessi quando il mondo sceglie di ignorare, tacere o mostrare indifferenza invece di opporsi al male", ha detto Zelensky su X. Babi Yar serve come un promemoria crudele delle atrocità che i governi sono capaci di commettere quando i loro leader ricorrono alla intimidazione e alla violenza, ha implicato Zelensky, apparentemente riferendosi al presidente russo Vladimir Putin.

11:16 Ucraina: Il Bilancio delle Vittime dell'Attacco all'Ospedale di ieri a Sumy Sale a DieciIl bilancio delle vittime dell'attacco russo a un ospedale nella città ucraina di frontiera di Sumy è salito a dieci. L'ospedale è stato bombardato due volte sabato. Il secondo attacco è avvenuto mentre i soccorritori stavano recuperando i feriti e i morti e evacuando i pazienti. Le forze russe hanno sparato 31 volte nella regione di frontiera durante la notte e questa mattina.

10:42 Media Russi Segnalano un Grande Incendio in un Deposito di Munizioni a VolgogradDopo i resoconti dei blogger militari, i media russi stanno ora segnalando esplosioni vicino alle basi militari russe. Esplosioni sono avvenute vicino alla base navale di Baltijsk, nella regione di Krasnodar, che la Russia utilizza per lanciare droni kamikaze contro l'Ucraina, secondo l'agenzia di stampa Astra. A Kotluban, nell'Oblast' di Volgograd, un grande deposito di munizioni è stato colpito, causando un grande incendio e detonazioni. Secondo la parte ucraina, missili balistici dall'Iran e lanciarazzi erano stoccati nel deposito di Kotluban.

09:57 Stato Maggiore Ucraino Rapporta 165 Incontri dal Giorno PrecedenteDall'altro ieri, lo Stato Maggiore ucraino ha registrato fino a 165 incontri, con oltre un quarto di essi attorno alla città fortemente contestata di Pokrovsk nel Donbass. Secondo il rapporto, le truppe russe hanno condotto 73 attacchi aerei contro posizioni e centri abitati, utilizzando 124 bombe guidate. Hanno anche lanciato sette missili. Gli invasori hanno condotto oltre 4.700 attacchi, compresi 179 attacchi con lanciarazzi multipli, e hanno utilizzato oltre 1.700 droni kamikaze. L'aeronautica ucraina, nonché le forze di artiglieria e missilistiche, hanno apparentemente condotto sei attacchi contro aree che concentrano personale, armi ed equipaggiamento militare nemico.

09:17 Ucraina: Giudice di Alto Livello Ucciso in Attacco Russo a Veicolo CivileUn giudice della Corte Suprema, che stava assistendo i residenti di un villaggio nella regione di Kharkiv con l'aiuto umanitario, è stato ucciso in un attacco con drone a un veicolo civile. Il sito di notizie Ukrinform riporta, citando l'ufficio del procuratore regionale, che un drone in prima persona ha colpito il SUV che il giudice Leonid Loboyko stava guidando verso il villaggio per consegnare aiuti. È morto sul colpo. Tre donne che erano anche in macchina sono rimaste ferite. L'Ucraina sta indagando sull'incidente come crimine di guerra e omicidio.

08:55 Ucraina Rapporta Feriti Dopo gli Attacchi a SaporizhzhiaLe autorità ucraine segnalano danni significativi a edifici civili nella città industriale di Saporizhzhia nel sud dell'Ucraina dopo nuovi massicci bombardamenti aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Fedorov, in un post su Telegram. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie. Ci sono stati più di dieci attacchi aerei e sono scoppiati diversi incendi.

08:27 Russia: 125 Droni Ucraini Distrutti la Scorsa NotteLa Russia afferma di aver distrutto 125 droni ucraini la scorsa notte. Il ministero della difesa ha detto che i 125 droni sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea russa. I governatori di diverse regioni hanno segnalato danni dagli attacchi ma nessun ferito. Secondo i resoconti, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd nel sud della Russia, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh, e 18 sulla regione di Rostov.

07:42 Ucraina: 1.170 Perdite Russe nelle Ultime 24 OreLo Stato Maggiore ucraino segnala 1.170 perdite russe nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di soldati russi feriti e uccisi a quasi 652.000. Gli ucraini segnalano anche la distruzione di nove carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati nelle ultime 24 ore. Sono stati abbattuti 93 droni e un sistema di difesa aerea, secondo il conteggio.

07:22 Blogger Militari: Ucraina Colpisce Altri Depositi di Armi RussiI blogger militari sulla piattaforma X segnalano che i droni d'attacco ucraini hanno colpito un arsenale russo a Kotluban durante la notte. Le fonti locali segnalano incendi vicino al grande deposito di munizioni dell'Oblast' di Volgograd. Il sistema di informazioni sugli incendi NASA segnala anche incendi nel settore nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno commentato l'incidente fino ad ora.

17:42 Portavoce di Zelenskyy sull'Utilizzo delle Armi: i Russi Saranno Informati Per Primi

Il portavoce del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione finale sull'utilizzo di armi occidentali sul territorio russo. In un'intervista al programma televisivo ucraino 24/7, Nykyforov ha precisato che non è stata ancora presa una decisione chiara e definitiva. Zelenskyy avrebbe discusso della questione con importanti decisori in Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Nykyforov ha spiegato: "I russi lo scopriranno per primi se concediamo il permesso di penetrare profondamente nel territorio russo. Solo allora ci sarà un'annuncio ufficiale."

16:45 La Svizzera Sostiene il Piano di Pace della Cina, Kyiv Delusa

Il Ministero degli Esteri svizzero ha espresso il suo sostegno a un piano di pace guidato dalla Cina per porre fine al conflitto in Ucraina. Il Ministero di Berna ha dichiarato che il suo sostegno a tale iniziativa ha subito un significativo cambiamento. Tuttavia, Kyiv ha espresso la sua delusione. L'Ucraina sta organizzando un secondo summit sulla pace previsto per novembre. Nel giugno scorso, diversi stati, esclusi Russia e Cina, hanno partecipato al primo summit in Svizzera.

15:29 Lituania Invia un Pacchetto di Aiuti a Kyiv

La Lituania sta inviando un pacchetto di aiuti composto da munizioni, computer e forniture logistiche all'Ucraina. Il pacchetto dovrebbe arrivare questa settimana, come dichiarato dal governo lituano. Dal'inizio di quest'anno, la Lituania ha già consegnato all'Ucraina munizioni da 155 mm, veicoli corazzati dei tipi M577 e M113, sistemi anti-droni, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento.

14:29 Tre Morti negli Attacchi nella Regione di Kharkiv

Tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi contro il villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv, come riferito dalle autorità locali. L'attacco ha preso di mira le infrastrutture civili e ha danneggiato scuole e attività commerciali mentre le persone erano per strada, ha dichiarato Oleh Syniehubov, governatore dell'Oblast' di Kharkiv.

13:29 La Corea del Nord Condanna l'Aiuto Militare degli Stati Uniti all'Ucraina "Gioco con il Fuoco"

La Corea del Nord ha condannato l'aiuto militare da 8 miliardi di dollari degli Stati Uniti all'Ucraina come un "errore senza precedenti" e un gioco pericoloso contro la superpotenza atomica, la Russia. Durante la visita di Zelenskyy a Washington, Biden ha annunciato il nuovo aiuto destinato a sostenere Kyiv nella difesa, che include armi con portata aumentata, apparentemente in grado di attaccare la Russia da una distanza sicura.

12:25 Il Numero delle Vittime Sale a Dieci dopo l'Attacco all'Ospedale di Sumy

Il bilancio delle vittime è salito a dieci dopo un attacco russo contro un ospedale nella città di frontiera di Sumy. Inizialmente, una persona è morta nell'attacco iniziale all'ospedale, come riferito dal Ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. Durante l'evacuazione dei pazienti, l'ospedale è stato attaccato nuovamente, causando ulteriori vittime. Il Presidente Zelenskyy afferma che la Russia sta conducendo una "guerra contro gli ospedali".

20:54 La Squadra di Zelenskyy: gli Stati Uniti Mostrano un Forte Interesse nel "Piano di Vittoria" dell'Ucraina

Secondo Serhiy Nykyforov, portavoce dell'ufficio presidenziale ucraino, l'amministrazione degli Stati Uniti mostra un "forte interesse" nel cosiddetto "piano di vittoria" del Presidente Volodymyr Zelenskyy. Questo contrasta con i resoconti dei media che suggeriscono una visione scettica da Washington. Nykyforov afferma: "Non è vero". Il piano è stato "bene accolto". Inoltre, aggiunge che Biden ha promesso di tornare con "alcune decisioni e risposte" al piano durante l'incontro del gruppo di contatto di Ramstein in Germania previsto per il 12 ottobre.

20:25 Zelenskyy: Trump Starà con l'Ucraina se Vince alle Elezioni di Novembre

Secondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump starà al fianco dell'Ucraina se vincerà alle elezioni di novembre. Zelenskyy ha espresso i suoi pensieri al broadcaster Fox News dopo aver incontrato Trump. "Ho ricevuto messaggi diretti da Donald Trump che indicano che lui supporterà l'Ucraina", dice Zelenskyy. "Tuttavia, non sono sicuro di ciò che accadrà dopo le elezioni e chi diventerà presidente".

19:40 Lavrov: L'Occidente non Dovrebbe Mirare a una Vittoria Piena contro una Nazione Nucleare come la Russia

Durante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha consigliato all'Occidente di non cercare una vittoria completa contro una nazione nucleare, che è la Russia. Ha definito tale tentativo un "impresa pericolosa". Di recente, il Presidente russo Vladimir Putin ha fatto riferimento all'eventuale utilizzo di armi nucleari. Secondo Putin, qualsiasi attacco convenzionale alla Russia che riceva il sostegno di una nazione nucleare sarebbe considerato un attacco congiunto da parte di quelle nazioni.

A seguito degli attacchi russi contro l'infrastruttura civile in Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare riferimento alle atrocità commesse dal regime di Putin quando rende omaggio al massacro di Babi Yar e parla di governi che ricorrono a intimidazione e violenza.

Dopo l'attacco russo contro un ospedale a Sumy, che ha causato dieci morti, la richiesta di un maggiore sostegno internazionale per la difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa è diventata ancora più urgente.

