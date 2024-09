In un recente incidente, le forze israeliane hanno eliminato una figura importante di Hezbollah vicino a Beirut.

Per diversi giorni, l'esercito israeliano sta portando avanti attacchi significativi in Libano, anche in aree densamente popolate della capitale Beirut. Ancora una volta, un leader di spicco di Hezbollah si trova nel mirino. Contestualmente, i politici israeliani mettono in guardia su ulteriori attacchi.

In una recente operazione in un sobborgo di Beirut, l'esercito israeliano è riuscito ad eliminare un altro importante leader di Hezbollah. L'esercito ha confermato che il bersaglio era il comandante dell'unità droni della milizia. Mohammed Hussein Srur aveva orchestrato numerosi attacchi con droni e missili da crociera contro Israele. Le fonti di sicurezza libanesi hanno anche confermato la sua morte.

Secondo il Ministero della Salute del Libano, almeno due persone sono morte e quindici sono rimaste ferite nell'attacco. I testimoni hanno riferito di un'esplosione al terzo piano di un edificio di undici piani nel sobborgo meridionale di Beirut. Sono stati uditi due forti scoppi, seguiti dall'arrivo delle ambulanze sul posto. Il sobborgo è noto per essere un feudo di Hezbollah, dove un comandante militare di alto livello della milizia, Ibrahim Akil, è stato ucciso solo una settimana prima.

Galant Mira a Ulteriori Azioni

Mentre il Ministro della Difesa israeliano Joav Galant ha annunciato che gli attacchi contro il Libano continueranno per raggiungere una tregua, dichiarando "Stiamo portando avanti la nostra serie di operazioni". L'ufficio di Galant ha confermato di aver incontrato alti ufficiali militari per approvare ulteriori missioni, inclusa la distruzione dei missili della milizia. Galant ha aggiunto "Abbiamo ancora compiti da svolgere per garantire il ritorno sicuro delle comunità del nord di Israele alle loro case". Allo stesso modo, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha espresso la sua posizione giungendo a New York per la riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nonostante i pesanti bombardamenti israeliani in Libano, che hanno causato oltre 600 morti, un gruppo di nazioni, guidato dagli Stati Uniti e dalla Germania, insieme a importanti paesi arabi, ha chiamato per un cessate il fuoco di 21 giorni.

Truppe di Terra Affilano le Abilità di Combattimento

Contemporaneamente, le forze di terra israeliane hanno completato un'esercitazione vicino al confine con il Libano, secondo i resoconti militari. La 7ª Brigata ha affilato "manovre e combattimento in terreno collinare con vegetazione fitta" a pochi chilometri dal confine. Secondo l'esercito, i soldati hanno migliorato la loro preparazione operativa e logistica per diverse situazioni di combattimento all'interno del territorio nemico nel fronte nord.

Con il conflitto in corso con la milizia di Hezbollah in Libano, Israele ha dispiegato altre due brigate e si sta preparando per un eventuale attacco terrestre nel vicino nord. Gli analisti ipotizzano che questo sia anche un modo per intimidire Hezbollah e costringerlo a una soluzione diplomatica. Israele è insistente sulla ritiro dei combattenti di Hezbollah dalla regione del confine, permettendo così ai residenti del nord di Israele di tornare a casa.

Di fronte ai conflitti in corso, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso preoccupazione per gli scontri in corso tra Israele e Libano, chiedendo un immediato

Leggi anche: