- In un recente evento, il ministro degli Interni della Renania settentrionale-Vestfalia ha presentato una strategia per combattere la violenza legata al coltello.

Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), vuole contrastare la violenza da coltello nella regione con un piano d'azione rapido in dieci punti. Tra le sue proposte figurano il divieto di portare armi per i recidivi e la creazione di una zona addizionale priva di armi a Hamm. Inoltre, la revoca della patente di guida potrebbe diventare una sanzione per coloro che sono coinvolti in incidenti legati ai coltelli.

Secondo i dati recenti, la violenza da coltello negli spazi pubblici del NRW ha registrato un aumento allarmante del 43%, raggiungendo 3.540 casi lo scorso anno. Purtroppo, ciò ha portato a 15 tragiche morti. Incredibilmente, il 94% dei sospetti era maschile, con il 55% residenti e il 45% non residenti. Circa il 40% degli offensori erano minorenni e giovani adulti.

L'aumento della violenza da coltello nel Nord Reno-Westfalia, con il 43% di casi in più lo scorso anno e 15 decessi, ha portato a richieste di un'azione decisa. In questo contesto, la proposta del Ministro per affrontare la 'violenza da coltello' include pene più severe per i recidivi e l'ampliamento delle zone prive di armi.

Leggi anche: