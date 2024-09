In un recente evento, circa 700 animali selvatici in Namibia sono morti.

A causa della peggiore siccità degli ultimi decenni, la Namibia sta attualmente eseguendo l'eliminazione di oltre 700 animali selvatici, tra cui ippopotami ed elefanti. Al momento, circa 160 animali sono stati eliminati, come confermato dal Ministero dell'Ambiente e del Turismo. L'obiettivo di questa eliminazione è alleggerire le risorse idriche e fornire carne per le migliaia di persone che lottano a causa della siccità.

Cacciatori professionisti stanno eseguendo l'eliminazione, seguendo un ordine recente. La lista include 30 ippopotami, 60 bufali, 83 elefanti e 300 zebre. La durata esatta dell'operazione rimane incerta, come ha dichiarato un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e del Turismo all'AFP. "Il nostro obiettivo è minimizzare lo stress. Dobbiamo separare gli animali destinati all'eliminazione da quelli che sono al sicuro", ha dichiarato il rappresentante. In conformità con le regolamentazioni internazionali, le zanne degli elefanti eliminati saranno trasportate nei depositi del governo, ha assicurato il rappresentante.

La decisione del governo ha incontrato severe critiche dalle organizzazioni per il benessere degli animali. "Questo piano non è solo crudele ma anche pericolosamente miope", ha commentato PETA. L'eliminazione non risolverà il problema della siccità.

La Namibia ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della siccità nel mese di maggio. Secondo i dati del Programma Alimentare Mondiale, circa 1,4 milioni di Namibiani, pari a quasi la metà della popolazione, stanno attualmente lottando contro la siccità alimentare acuta.

