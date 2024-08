In un recente evento, a un bambino di 10 mesi è stato diagnosticato il virus della polio, il primo caso di questa malattia a Gaza in un quarto di secolo.

Tracciati del poliovirus sono stati rilevati in un bambino di 10 mesi residente a Deir al-Balah, il centro abitato di Gaza, come dichiarato dal dipartimento della salute venerdì sera. È importante notare che il bambino non aveva ricevuto alcuna vaccinazione contro il polio.

In precedenza, UNICEF aveva segnalato la presenza di poliovirus in campioni ambientali di Khan Younis e Deir al-Balah a luglio. Di conseguenza, campioni di tre bambini sono stati inviati a un laboratorio in Giordania per l'esame.

Il ritorno del virus, che è stato eradicato in gran parte delle regioni sviluppate, evidenzia le difficoltà affrontate dalla popolazione di Gaza di 2 milioni di persone. Essi hanno sofferto sotto gli attacchi aerei israeliani dal mese di ottobre. A causa della scarsità di cibo, medicinali e acqua potabile, molti residenti sono costretti a vivere nell'incertezza, con circa il 90% di loro sfollati internamente.

Dal momento in cui Israele ha iniziato il suo conflitto contro Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre, più di 40.000 palestinesi a Gaza hanno perso la vita, secondo fonti. L'attacco di Hamas ha causato più di 1.200 vittime israeliane, con 250 persone prese in ostaggio, secondo le autorità israeliane.

In risposta, il dipartimento della salute collaborerà con UNICEF per somministrare vaccini contro il polio ai bambini di età inferiore ai 10 anni a Gaza, con più di un milione di dosi disponibili.

Sono previsti due round di programmi di vaccinazione questo mese e il prossimo in tutta Gaza, come annunciato da UNICEF in un comunicato venerdì. UNICEF intende vaccinare più di 640.000 bambini con questi vaccini.

Tuttavia, è necessario un temporaneo cessate il fuoco per attuare efficacemente la campagna di vaccinazione contro il polio, sostenuta contemporaneamente dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e i lavori e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutti sostengono un immediato cessate il fuoco.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sottolineato che una tale interruzione è "critica", citando che "l'ultima vaccinazione contro il polio è la pace e un immediato cessate il fuoco umanitario".

I mediatori a livello globale stanno lavorando urgentemente per convincere Israele e Hamas a concludere un più ampio cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi la prossima settimana, dopo intense trattative a Qatar.

Gaza è stata libera dal polio per i ultimi 25 anni, secondo UNICEF.

"Il ritorno del polio, una situazione che la comunità umanitaria ha messo in guardia per i ultimi 10 mesi, è un'altra minaccia per i bambini nella Striscia di Gaza e nei paesi circostanti", ha aggiunto UNICEF, sottolineando l'importanza di un cessate il fuoco.

Hamas ha accolto la richiesta delle agenzie delle Nazioni Unite venerdì per una "pausa per il polio" di sette giorni.

Tuttavia, il dipartimento della salute di Gaza ha lanciato un avvertimento nel loro comunicato venerdì scorso che una campagna di vaccinazione "non sarà sufficiente senza una drastica soluzione ai problemi di igiene e accumulo dei rifiuti nei campi

