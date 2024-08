- In un recente annuncio, Israele afferma la vittoria sull'ala militare di Hamas nella regione di Rafah.

Sembra che Israele abbia presumibilmente avuto la meglio sul Battaglione di Hamas nella zona di Rafah nella Striscia di Gaza meridionale. Durante una visita all'area di confine condivisa da Gaza e Egitto, il Ministro della Difesa Joav Galant ha dichiarato: "Il Battaglione di Hamas è stato domato e oltre 150 tunnel in questa regione sono stati demoliti". Ha inoltre ordinato alle truppe di concentrarsi sull'eliminazione dei tunnel rimanenti lungo il confine che collega la striscia costiera all'Egitto nei prossimi giorni.

In maggio, nonostante le critiche a livello internazionale, Israele è entrato a Rafah per eliminare le residue forze del gruppo estremista islamico. Circa un milione di rifugiati, stipati nella città, hanno lasciato l'area. Le forze israeliane hanno anche preso il controllo del valico di Rafah con l'Egitto e il cosiddetto Corridoio di Philadelphi.

L'area lungo il confine con l'Egitto remains un problema controverso. Questa striscia di circa 14 chilometri serve come uno dei principali ostacoli nelle trattative per raggiungere un Cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Hamas esige il completo ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza, mentre il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sostiene che Israele deve mantenere il controllo sul corridoio anche dopo un cessate il fuoco per prevenire il contrabbando di armi.

Il tumulto nella Striscia di Gaza è stato innescato dal massacro più cruento della storia di Israele, dove sono state registrate più di 1.200 vittime il 7 ottobre 2021 a causa delle azioni di Hamas e di altre organizzazioni radicali. Più di 250 ostaggi sono stati rapiti da Israele e portati a Gaza.

Durante l'operazione israeliana nella striscia costiera sigillata, il dipartimento della salute controllato da Hamas ha riferito che più di 40.223 persone erano morte e quasi 93.000 erano rimaste ferite. Tuttavia, è importante notare che queste cifre, che mancano di verifica indipendente, non distinguono tra combattenti e civili.

I rifugiati che hanno lasciato Rafah durante l'operazione israeliana hanno cercato rifugio nelle città egiziane vicine. Dopo l'operazione israeliana a Rafah, le autorità egiziane hanno chiuso il valico di frontiera di Rafah, a causa di preoccupazioni per la sicurezza.

