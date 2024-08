In un recente aggiornamento, l'Ucraina ha riferito di combattimenti intensi vicino a Pokrovsk.

19:35 Arresto per contrabbando d'oro: Azione legale russa contro tedescoCome riferito dalle autorità russe, è stato avviato un procedimento legale contro un cittadino tedesco di 58 anni sospettato di contrabbando d'oro. L'accusa sostiene che l'individuo abbia tentato di introdurre illegalmente circa 13 chilogrammi di barre d'oro di pregio nel paese a bordo del suo camper. Le autorità doganali russe hanno avviato il caso, sebbene non abbiano rivelato l'identità dell'uomo. L'incidente è avvenuto nella regione di Pskov, che confina con Belarus, Lettonia ed Estonia. Il valore stimato delle barre d'oro è di oltre 90 milioni di rubli (circa 900.000 euro). Le barre d'oro sono state impedite dall'ingresso nel paese dai funzionari doganali russi e dagli impiegati del FSB. La posizione del sospetto non è stata rivelata. In caso di colpevolezza, potrebbe affrontare fino a cinque anni di carcere e una multa fino a un milione di rubli.

19:05 Ucraina: Attacco aereo più grande della storia recenteL'ultimo attacco aereo russo all'Ucraina è stato riferito come il più significativo dalla inizio del conflitto nel febbraio 2022, secondo i resoconti ucraini. Le forze russe avrebbero lanciato oltre 100 missili e droni. Secondo il comandante della Forza Aerea Ucraina, Mykola Oleschuk, su Telegram, 102 missili sono stati intercettati e distrutti, e 99 dei 109 droni sono stati neutralizzati. Questo attacco combinato si classifica come il "più grande attacco aereo" finora.

18:40 Zelensky invia rinforzi a PokrovskIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato rinforzi alla regione di Pokrovsk, dopo gli aggiornamenti sulla situazione dalla leadership militare. La regione nell'est dell'Ucraina ha subito forti combattimenti a seguito degli avanzamenti russi recenti.

18:10 Macron: Arresto di Durov non è una decisione politicaDue giorni dopo l'arresto del fondatore di Telegram, Pavel Durov, il presidente francese Emmanuel Macron conferma il caso. Ha dichiarato che "l'arresto è avvenuto nel contesto di un'indagine giudiziaria in corso", sottolineando che non si tratta di una decisione politica. Macron afferma che i tribunali hanno l'autorità finale in materia.

17:42 Corte russa manda un 15enne in un centro di detenzione minorile per il sostegno all'UcrainaUn studente di 15 anni in Russia è stato condannato e inviato in un centro di detenzione minorile per il sostegno all'Ucraina, secondo il media di opposizione russo Mediazona. Un tribunale di Khabarovsk lo ha dichiarato colpevole di "membership in a terrorist organization" e "training for a terrorist act". La sentenza è stata emessa l'16 agosto ma resa pubblica solo di recente. Un video su Telegram in cui il ragazzo lancia bottiglie molotov contro un edificio abbandonato con altri due teenager è stato utilizzato come prova. La nonna del ragazzo sospetta che sia stato provocato dai servizi di sicurezza russi, poiché ha dichiarato che aveva espresso il suo sostegno all'Ucraina ai compagni di classe e sui social media.

17:13 Attacco a una diga in Ucraina non causa danni significativiL'attacco russo a una diga vicino a Kyiv non ha causato danni significativi, secondo il governatore della regione, Ruslan Kravchenko. La strada sulla diga dovrebbe riaprire nel pomeriggio, a condizione che non ci siano ulteriori attacchi o allarmi aerei.

16:46 Il ministro della Difesa ucraino promette una risposta agli attacchiIl ministro della Difesa ucraino Rustem Ummerov ha promesso una risposta all'Ucraina per gli attacchi massicci che sta affrontando. "L'Ucraina sta preparando la sua contro-risposta. Le armi sono prodotte localmente", ha detto, secondo il ministero della Difesa. Ha anche invitato gli alleati occidentali a migliorare le capacità di lunga portata dell'Ucraina e a ignorare le restrizioni sull'attacco alle strutture militari russe.

16:12 Il gruppo Wagner nega il coinvolgimento nel conflitto ucrainoIl gruppo Wagner afferma che i suoi mercenari non stanno partecipando all'invasione russa dell'Ucraina, secondo un comunicato diffuso tramite Telegram. Il gruppo sostiene che attualmente i mercenari di Wagner operano solo in Bielorussia e in Africa.

15:40 Kyiv ha il secondo allarme aereo più lungo dall'invasione russaUn allarme aereo a Kyiv è durato 7 ore e 46 minuti a causa di numerosi attacchi russi all'Ucraina, secondo il giornalista Denis Trubetskoy. È il secondo allarme aereo più lungo nella capitale dall'inizio dell'invasione russa, con il più lungo che dura 8 minuti e 15 secondi in più, secondo l'ex consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko. In altre regioni dell'Ucraina, gli allarmi aerei sono durati fino a dieci ore, come ha menzionato Gerashchenko.

14:55 Il capo dell'AIEA priorizza l'ispezione della centrale nucleare di KurskIl direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha annunciato i suoi piani per supervisionare personalmente l'ispezione della centrale nucleare di Kursk nella regione di Kursk, dove le truppe ucraine hanno fatto irruzione. Grossi ha sottolineato l'importanza di mantenere la sicurezza delle strutture nucleari a qualsiasi costo, sottolineando che "in nessun caso" questo principio deve essere compromesso. L'ispezione prevista avverrà martedì. Migliaia di soldati ucraini sono entrati a Kursk in un attacco a sorpresa l'6 agosto.

14:47 Incendio nella più grande raffineria di petrolio della Russia a OmskUn incendio si è verificato nella più grande raffineria di petrolio della Russia, situata nella città di Omsk, come indicato dall'operatore Gazprom. La corporation ha dichiarato in una dichiarazione che l'incendio nell'equipaggiamento tecnologico della raffineria è stato segnalato dal sistema di sicurezza automatico e stava siendo gestito. Le operazioni continuano normalmente. Seven lavoratori hanno subito ferite nell'incendio, secondo l'agenzia di stampa russa TASS, con un decesso successivo segnalato. I primi resoconti avevano menzionato solo due feriti.

14:32 Mosca sostiene di aver colpito depositi di armi e munizioni occidentali in UcrainaIl Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le truppe russe hanno attaccato stazioni di compressione del gas e trasformatori elettrici in Ucraina. Le strutture energetiche, che erano state indicate come fornitrici di energia per il complesso militare-industriale ucraino, sono state apparentemente prese di mira con droni e missili. Anche le armi e le munizioni occidentali stoccate in due basi aeree ucraine sono state apparentemente prese di mira.

14:09 Giornale: almeno 247 soldati russi catturati nella regione di KurskDall'inizio dell'invasione segreta nella regione russa di Kursk il 6 agosto, le truppe ucraine hanno apparentemente catturato oltre 240 soldati russi, secondo un'analisi del Washington Post. Il giornale ha esaminato oltre 130 foto e video girati sin dall'inizio dell'invasione, molti dei quali sono stati girati da soldati ucraini e condivisi sui social media. L'analisi ha incluso anche foto scattate da un fotografo del Washington Post da una prigione dove si dice che i soldati russi catturati siano detenuti in Ucraina. Le immagini autenticate mostrano almeno 247 prigionieri russi, sostenendo le affermazioni delle autorità ucraine di aver catturato centinaia di russi durante l'invasione. Molti di quelli catturati sembrano aver ceduto senza resistenza.

13:43 Oggetto non identificato invade lo spazio aereo polacco e potrebbe essere atterratoDurante l'attacco russo in Ucraina, un oggetto è penetrato nello spazio aereo polacco e probabilmente è atterrato sul territorio polacco, secondo l'agenzia di stampa statale PAP, citando il comando operativo delle forze armate. La ricerca dell'oggetto, che non era un missile, è ancora in corso. Il generale Maciej Klisz, il comandante operativo delle forze armate, ha detto a Polsat News: "Durante l'attacco sostanziale al territorio ucraino di lunedì, un oggetto è probabilmente entrato nel territorio polacco". Il Guardian, citando un portavoce dell'esercito, ha riferito che l'oggetto era probabilmente un drone.

13:21 Missili russi colpiti apparentemente colpiscono la diga a nord di KievDurante l'ampio attacco aereo in Ucraina oggi, una diga a nord di Kiev è stata apparentemente colpita da un missile russo, secondo i resoconti dei media ucraini. Un video, pubblicato dal giornalista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal" tra gli altri, mostra una sezione della centrale idroelettrica in fiamme. "Se la diga si rompe, milioni di persone a valle potrebbero morire", scrive Trofimov. Non sono state ancora emesse dichiarazioni ufficiali sulla danno alla struttura.

12:57 Zelenskyy lo definisce 'uno dei più pesanti attacchi' della RussiaLa Russia ha dispiegato più di 100 missili e quasi 100 droni nell'ultimo attacco di massa, secondo i resoconti ucraini. "Questo è stato uno dei più pesanti attacchi", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un messaggio video pubblicato su Telegram. Il Ministero della Difesa russo, invece, afferma su Telegram di aver "colpito tutte le strutture infrastrutturali designate" negli attacchi di massa in Ucraina. Zelenskyy spiega che si è trattato di un "attacco combinato", che ha coinvolto più di 100 missili di diversi tipi e circa 100 droni Shahed di origine iraniana. Il Ministero della Difesa russo menziona un "attacco di massa con armi a lungo raggio ad alta precisione" su "importanti strutture infrastrutturali energetiche".

12:38 Kiev chiede all'Occidente di autorizzare attacchi profondi nel territorio russoL'Ucraina sta chiedendo all'Occidente di autorizzare l'uso di armi per attacchi profondi nel territorio russo. "Una tale decisione porrebbe fine al terrore russo più rapidamente", ha scritto il capo di stato maggiore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, su Telegram.

12:09 Portavoce del Cremlino dichiara le trattative con l'Ucraina irrilevantiLa Russia considera le trattative con l'Ucraina su un cessate il fuoco quasi irrilevanti. L'invasione delle truppe ucraine nella regione di frontiera russa di Kursk non può essere tollerata, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non ci sono state trattative su un cessate il fuoco e l'argomento non è più rilevante.

11:41 Munz: "L'esercito bielorusso non è realmente una minaccia"Il dittatore Lukashenko sta radunando decine di migliaia di soldati al confine con l'Ucraina, un evento che sta causando preoccupazione. Tuttavia, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, si tratta più di una dimostrazione di forza che di una vera minaccia.

11:25 Fonti: indizio di sabotaggio russo dietro l'allarme di GeilenkirchenLe intelligence reports di una potenziale minaccia da un'azione di sabotaggio russa usando un drone hanno portato all'aumento temporaneo del livello di sicurezza alla base NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana, secondo fonti di sicurezza tedesche. C'è stata una seria indicazione da un servizio di intelligence straniero "di azioni preparatorie per un'azione probabile di sabotaggio russo contro la base NATO", hanno detto le fonti.

10:50 La Polonia dispiega aerei da combattimento a causa dell'aggressione russaGli intensi attacchi aerei di questa mattina hanno interessato anche un paese vicino, l'Ucraina. A causa della vicinanza degli attacchi russi al confine della Polonia, la forza aerea polacca ha risposto dispiegando aerei intercettori, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Aerei di altre nazioni alleate si sono uniti all'operazione. Secondo l'aeronautica ucraina, la forza aerea russa ha temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95 nell'area, che sono equipaggiati con missili da crociera. Sono stati lanciati anche missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina e gli attacchi sono arrivati anche dal Mar Nero.

10:22 Soldato ucraino combatte missile cruise russo con mitragliatrice Questa mattina, i soldati ucraini di un'unità di difesa aerea hanno apparentemente ingaggiato un missile cruise russo utilizzando una mitragliatrice montata su un camion nella regione occidentale della Transcarpazia. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso questo video sui social media. Secondo la sua dichiarazione, il missile era stato mirato alla regione dalla zona confinante di Lviv e abbattuto dal 650º battaglione anticarro separato. La legittimità del video è stata confermata dal team di verifica RTL/ntv. Tuttavia, secondo il "Kyiv Independent", non è stato un colpo di mitragliatrice a abbattere il missile, ma piuttosto un missile della difesa aerea dell'esercito ucraino. Ciò è stato dichiarato dal precedente portavoce dell'aeronautica, Yuriy Ignat.

10:03 Russia lancia attacchi su 15 regioni ucraine - obiettivo infrastrutture energetiche Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia questa mattina, secondo il Primo Ministro Denys Shmyhal. "Oggi, 15 regioni sono state sottoposte a fuoco pesante russo. Il nemico ha utilizzato diversi tipi di armi: droni, missili, missili ipersonici Kinzhal. Ci sono vittime e feriti", ha scritto su Telegram. Secondo i resoconti ucraini, le infrastrutture energetiche in quattro regioni sono state colpite. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito che le infrastrutture energetiche delle loro regioni sono state prese di mira. In alcune aree della capitale Kyiv, l'elettricità e l'acqua sono state interrotte, secondo il sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Russi spostano forze nella regione di Kursk

Il comando militare russo sta probabilmente trasferendo truppe da aree meno critiche sul fronte ucraino alla regione di Kursk, secondo gli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). I comandanti del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina, 11º Reggimento Fanteria Aviotrasportata (VDV), 56º Reggimento VDV (7ª Divisione VDV) e 51º Reggimento VDV (106ª Divisione VDV) hanno apparentemente briefato il presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana sulle operazioni di combattimento nei territori russi confinanti con l'Ucraina. Il ultimo rapporto di situazione dell'ISW suggerisce che la regione di Kursk è la destinazione prevista. Il think tank ha notato elementi del 810º Reggimento Fanteria di Marina, 155º Reggimento Fanteria di Marina e 11º Reggimento VDV impegnati in combattimenti nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente dispiegato elementi del 56º Reggimento VDV dall'area di Robotyne nell'ovest di Zaporizhzhia alla regione di frontiera. Gli esperti sostengono che il comando militare russo sta resistendo alla pressione operativa per ritirare le forze dagli sforzi offensivi prioritari per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk.

09:14 Prime vittime segnalate dai bombardamenti russi

Almeno tre persone sono state uccise negli attacchi aerei russi, secondo le autorità ucraine. Sono state segnalate vittime a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha dichiarato che un edificio residenziale multifamiliare è stato colpito dal "fuoco nemico", causando una vittima. I governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno annunciato esplosioni nelle loro regioni su Telegram e hanno invitato le persone a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione centrale di Poltava, Filip Pronin, ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite in un attacco a un impianto industriale.

qui.08:50 L'Ucraina è preoccupata per il movimento delle truppe di Belarus verso il confine: "L'ingresso della Belarus nel conflitto prolungherebbe il fronte"

L'Ucraina segue con preoccupazione la situazione mentre la Belarus mobilita truppe vicino al confine condiviso. Questo dispiegamento è più grande di quelli precedenti e l'ingresso della Belarus nel conflitto potrebbe avere conseguenze serie, come spiegato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.

08:22 Esplosioni risuonano in città ucraine; blackout a Kyiv

Esplosioni sono state segnalate in diverse città ucraine dopo il massiccio attacco aereo russo (vedi voce alle 07:24). Il "Kyiv Independent" riferisce che le sirene antiaeree sono suonate in tutto il paese intorno alle 6:00 del mattino ora locale. Le esplosioni sono state segnalate per la prima volta a Kyiv intorno alle 8:30 del mattino, con esplosioni aggiuntive che seguivano. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha dichiarato che l'elettricità era interrotta in "diverse zone" della capitale e c'erano anche problemi con l'acqua sulla destra della città. Esplosioni sono state registrate anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53 Mosca: la Russia elimina 20 droni ucraini sul suo territorio

Il sistema di difesa aerea russo ha успешно abbattuto 20 droni che tentavano di infiltrarsi nel territorio russo dall'Ucraina, come riferito dal Ministero della Difesa russo. Nove di questi droni sono stati intercettati sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk e due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato anche avvistato sulle regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 Russia Lancia Attacco Aereo Intenso sull'UcrainaStando a diverse fonti, l'Ucraina sta subendo un pesante bombardamento. Il "Kyiv Post" riferisce di esplosioni a Kyiv in questo momento, indicando che l'Ucraina sta siendo bombardata da missili e droni russi provenienti da terra, aria e mare. L'analista militare Nico Lange afferma che la Russia sta lanciando missili da navi nel Mar Nero e sta dispiegando 11 bombardieri Tu-95, oltre all'utilizzo di droni e missili balistici. L'intenso attacco aereo russo sull'Ucraina sta causando esplosioni in diverse città.

07:07 Comandante Ceceno Conferma Perdite Ucraine a KurskLe forze speciali cecene del reparto Achmat, insieme alla 2ª Brigata delle Forze Speciali, affermano di aver distrutto due APC, cinque veicoli corazzati e un carro armato leggero di origine francese (AMR) nella regione di Kursk nelle ultime 24 ore. Il comandante, il maggior generale Apti Alaudinov, ha riferito queste informazioni all'agenzia di stampa statale russa TASS. Inoltre, le forze russe hanno eliminato una unità di lancia-granate automatiche e un mortaio, e distrutto un cannone, causando gravi danni alle truppe ucraine attaccando queste strutture militari. Alaudinov afferma che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico sta cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato a distruggere il nemico in diverse aree e a liberare alcuni insediamenti. Sono sicuro che questa operazione continuerà ogni giorno."

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un Incoraggia la Produzione di Droni KamikazeIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha incoraggiato lo sviluppo e la costruzione di più droni kamikaze come parte integrante dei preparativi per la guerra, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale KCNA. I droni kamikaze, veicoli aerei senza equipaggio armati con esplosivi, vengono guidati verso i bersagli nemici. La Russia utilizza spesso droni di questo tipo di origine iraniana in Ucraina. La relazione tra la Corea del Nord e la Russia si è rafforzata a causa di questo. Il test del drone è avvenuto sabato, in un momento di tensioni crescenti con la Corea del Sud vicina, secondo quanto riferito dalla KCNA. Le foto mostrano droni bianchi con ali a forma di X che volano verso i bersagli dei carri armati, causando esplosioni. Gli obiettivi somigliano a carri armati K-2 della Corea del Sud, secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

06:34 Ucraina: Stima di 1140 Soldati Russi "Neutralizzati" in un GiornoSecondo i rapporti dell'esercito ucraino, 1140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Questo porta il totale delle perdite del personale militare russo a 608.820 dal inizio del conflitto. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Nel frattempo, sono stati distrutti quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 Kiev Avverte Minsk Contro "Decisioni Rammaricabili"L'Ucraina ha richiesto alla Bielorussia di ritirare i suoi grandi contingenti militari e l'equipaggiamento dal confine. Il Ministero degli Affari Esteri ha esortato la Bielorussia a evitare azioni ostili e a ritirare le sue truppe dalla regione di confine. L'Ucraina consiglia alla Bielorussia di evitare di fare "decisioni rammaricabili" a causa della pressione di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto a questa richiesta. Secondo fonti ucraine, questi contingenti includono unità speciali bielorusse e ex soldiers di Wagner, oltre a carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria presenti nella regione di Gomel al confine nord dell'Ucraina. La dichiarazione sottolinea che l'Ucraina non ha mai iniziato ostilità contro il popolo bielorusso e promette di mantenere questa politica in futuro.

05:46 Governatore Russo Annuncia Danni alla Proprietà per Debris di DroniA causa dei detriti dei droni ucraini abbattuti, diverse case sono state danneggiate nella regione russa di Saratov, come rivelato dal governatore regionale. Le città di Saratov e Engels sono state colpite, causando il dispiegamento di tutti i servizi di emergenza. Engels ospita una base importante di bombardieri in Russia.

03:52 Sistema di Difesa Aerea Rileva Invasione di Droni a KievLe fonti militari ucraine hanno segnalato che i sistemi di difesa aerea sono attualmente attivi nella regione di Kiev per respingere gli attacchi dei droni russi. "Oggetto aereo non identificato avvistato! I sistemi di difesa aerea della regione sono attivi," ha riferito l'amministrazione militare regionale su Telegram, senza fornire informazioni su eventuali vittime o danni.

00:19 Zelensky Condanna "Deliberata" Attacco alla Squadra ReutersIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affrontato l'attacco con razzi letali alla squadra di Reuters nel suo discorso serale. Un lavoratore di Reuters è morto e due sono rimasti feriti quando un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk è stato colpito da un razzo Iskander russo. La vittima è stata identificata come il britannico Ryan Evans, ex soldato che aveva lavorato per Reuters dal 2022, fornendo consulenza su questioni di sicurezza in Ucraina, Israele e le Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha descritto l'attacco come "assolutamente deliberato", lamentando la perdita di vite e offrendo le sue condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima. L'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha annunciato un'indagine su Telegram. L'attacco è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale, ma rimane incerto se il razzo è stato lanciato dalla Russia o se l'hotel è stato specificamente preso di mira. La Russia non ha ancora risposto.

Il Presidente del Consiglio non ha ancora rilasciato una dichiarazione riguardo all'arresto per il contrabbando d'oro e le sue implicazioni per le relazioni internazionali.

Questo incidente che coinvolge il cittadino tedesco di 58 anni ha scatenato discussioni nella comunità internazionale e la prospettiva del Presidente del Consiglio sulla questione sarebbe di grande interesse.

