In un recente accordo, la NWSL e la sua associazione di giocatori hanno deciso di eliminare il draft e aumentare gli stipendi dei giocatori come parte del loro contratto collettivo riveduto.

Con l'introduzione del nuovo Accordo Collettivo di Lavoro (ACL), che durerà fino al 2030, la National Women's Soccer League (NWSL) diventa la prima importante lega sportiva professionistica americana a eliminare il draft dei giocatori.

"Il draft è un concetto superato che consente alle squadre di prendere decisioni per i giocatori invece che ai giocatori di decidere per sé stessi", ha dichiarato Tori Huster, presidente dell'Associazione dei Giocatori della NWSL (NWSLPA).

"Ora, i giocatori sono liberi di selezionare l'atmosfera della squadra che soddisfa le loro esigenze e amplifica le loro opportunità. Le squadre dovranno apportare aggiustamenti per creare ambienti che attirino i giocatori."

L'accordo aumenta la retribuzione minima dei giocatori e non ha limite massimo per la retribuzione individuale di un giocatore. Il tetto salariale di base di una squadra aumenterà di quasi il 55% nel corso della durata dell'accordo, passando da 3,3 milioni di dollari nel 2025 a 5,1 milioni di dollari nel 2030.

L'accordo estenderà anche il congedo parentale e i benefici per l'assistenza all'infanzia. I voli charter possono essere utilizzati per un massimo di sei viaggi in una stagione di lega e sono necessari voli charter extra in situazioni specificate dalla lega per garantire il benessere e la sicurezza dei giocatori.

Il nuovo ACL affronta anche la mobilità dei giocatori, offrendo agenzie libere e garantendo tutti gli accordi. Qualsiasi scambio, all'interno della lega o tra le leghe, richiede il consenso del giocatore. In occasione della pubblicazione dell'ACL, la lega ha annunciato l'allineamento degli accordi standard dei giocatori della NWSL con i regolamenti FIFA riguardo allo status e al trasferimento dei giocatori.

"Date le nostre ambizioni di essere la migliore lega a livello globale, abbiamo riconosciuto che questo era il momento giusto per allinearci con gli standard internazionali e garantire l'armonia del lavoro a lungo termine", ha dichiarato Jessica Berman, commissario della NWSL.

"Questo ACL ci dà il controllo sul nostro business e concede ai giocatori il controllo sulle loro carriere. Il nostro nuovo accordo rinnova lo sport, alza gli standard e trasforma il business."

"A nome del nostro Consiglio di Amministrazione, vorrei ringraziare i nostri giocatori e la loro leadership rappresentativa alla NWSLPA per aver collaborato per rendere questo possibile."

"L'eliminazione del draft dei giocatori nella NWSL è un passo importante per il calcio come sport, consentendo ai giocatori maggiore autonomia nella scelta delle squadre."

"Con il nuovo ACL, la NWSL si sta trasformando in una lega più amichevole per i giocatori, garantendo migliori retribuzioni, benefici e controllo sulle loro carriere per i giocatori di calcio."

