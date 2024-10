In un rapporto del "Kyiv Post", diversi militari nordcoreani hanno incontrato la morte dopo un attacco missilistico in Ucraina.

Stando a quanto riferito da diverse fonti recenti, circa 20 soldati sono stati tragicamente perduti in un attacco con razzi vicino a Donetsk, occupata dai russi, lo scorso giovedì. Tra i deceduti c'erano più di sei ufficiali nordcoreani, sospettati di aver preso parte a consultazioni con i loro omologhi russi. Queste discussioni e dimostrazioni di tattiche si sono svolte prima dell'attacco.

07:50 Ucraina: multiple posizioni di combattimento russe distrutte - equipaggiate con missili BrimstoneIl quartier generale delle Forze Armate dell'Ucraina riferisce la distruzione di tre posizioni di combattimento appartenenti alle 35ª e 27ª brigate di fanteria motorizzata e alla 2ª armata combinata. Questa operazione è stata condotta da attacchi aerei e unità di missili e artiglieria delle Forze Armate ucraine, in collaborazione con altri componenti delle forze di difesa. Sono stati utilizzati missili Brimstone e razzi GMLRS. L'Ucraina utilizza il Brimstone da qualche tempo, ma la versione a lungo raggio non ha ancora ricevuto l'approvazione. I razzi GMLRS possono essere lanciati dai lanciatori multiplo HIMARS e hanno una portata di circa 70 chilometri.

07:04 ISW: gli sforzi di reclutamento della Russia incontrano ostacoli e limitazioniIl governo russo intende continuare a offrire consistenti incentivi finanziari ai nuovi reclute che firmano contratti militari con il Ministero della Difesa nel prossimo futuro. L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) osserva che le attuali strategie di reclutamento stanno dando risultati sempre più scarsi e che i consistenti incentivi finanziari indicano che gli attuali sforzi di reclutamento non sono sufficienti per generare costantemente nuove forze necessarie per mantenere l'iniziativa offensiva della Russia in Ucraina. L'ISW prevede che ci siano limitazioni a lungo termine nel numero di reclute che la campagna di mobilitazione russa può produrre e che gli incentivi finanziari amplificati sono improbabili nel superare significativamente questi limiti.

06:20 Esperto di Russia suggerisce sfide e opportunità per l'offensiva ucrainaLo scrittore specializzato in Russia Mark Galeotti ha pubblicato un articolo sul "Sunday Times" in cui si ipotizza che il rafforzamento del'esercito ucraino con nuovo equipaggiamento potrebbe consentire l'assemblaggio di brigate per avviare una vasta offensiva entro il 2025. Galeotti sostiene che potrebbe essere concessa l'autorizzazione all'uso di armi a lungo raggio come ATACMS e Brimstone. Anche senza queste armi, Kyiv sta già avendo successo nella sua campagna contro i depositi di munizioni russe con i suoi missili e droni. Nel frattempo, sta diventando sempre più difficile per la Russia reclutare soldati, nonostante i generosi incentivi, a causa della scarsità di manodopera e delle scorte di equipaggiamento militare in calo. Galeotti sottolinea le principali minacce per l'Ucraina, ovvero il rafforzamento delle forze nell'UE che si oppongono al sostegno all'Ucraina e una possibile vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati Uniti.

05:40 Cinque repubblicani visitano l'Ungheria, mettono in guardia contro l'approfondimento dei legami con la RussiaI rappresentanti del Senato degli Stati Uniti, tra cui Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven, hanno espresso preoccupazioni per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e la cooperazione con la Cina dopo la loro visita nel paese. Il senatore Moran ha espresso preoccupazioni per i crescenti legami dell'Ungheria con la Russia e il deterioramento delle sue istituzioni democratiche, sottolineando la necessità di una maggiore collaborazione tra l'Ungheria e i suoi alleati. "Mantenere relazioni cooperative tra i nostri paesi è essenziale. Esortiamo l'Ungheria a considerare e affrontare le preoccupazioni dei suoi alleati." L'Ungheria è un alleato cruciale dell'UE per la Russia. Il primo ministro Orban ha ripetutamente ostacolato l'aiuto finanziario all'Ucraina, ha promosso la negoziazione e ha spesso fatto eco agli argomenti del Cremlino. Anche se l'Ungheria ha criticato il conflitto, si è rifiutata di fornire armi all'Ucraina.

03:27 La difesa aerea sembra respingere l'attacco missilistico su KyivLe difese aeree ucraine hanno apparentemente respinto un attacco aereo russo sulla città di Kyiv, secondo gli aggiornamenti inviati tramite l'applicazione di messaggistica Telegram delle Forze Armate ucraine. Non sono stati forniti dettagli.

01:58 L'ambasciatore russo negli Stati Uniti torna a MoscaL'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoli Antonov, sta apparentemente concludendo il suo mandato diplomatico, secondo i media russi. Antonov sarebbe in procinto di tornare a Mosca, secondo le decisioni del Ministero degli Affari Esteri, secondo l'agenzia di stampa Interfax. "Vedomosti" riferisce che la partenza di Antonov è imminente. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Antonov è stato ambasciatore a Washington dal 2017.

23:46 Ucraina: i russi uccidono spesso i prigionieri di guerra - 93 soldati giustiziatiGli inquirenti sostengono di avere prove credibili che le forze russe invasive hanno giustiziato un gran numero di prigionieri di guerra ucraini. Come riferito da Ukrinform, Yuri Belousov, a capo del dipartimento per i crimini di guerra della Procura generale, ha dichiarato in televisione nazionale: "Abbiamo prove dell'esecuzione di 93 dei nostri soldati sul campo di battaglia", ha detto. Belousov ha sottolineato che l'80% dei prigionieri di guerra ucraini è stato ucciso quest'anno. Le esecuzioni di prigionieri sono iniziate nel novembre 2022. "L'atteggiamento dei soldati russi verso i prigionieri di guerra ucraini è peggiorato notevolmente", ha concluso Belousov.

22:14 Rapporto: concessioni territoriali preliminari da parte di Kyiv sull'adesione alla NATO?L'Ucraina rimane determinata a riprendere i territori occupati dalla Russia negli ultimi dieci anni, ma si trova di fronte a sfide come la scarsità di personale, armi e sostegno sufficiente dall'alleanza occidentale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha fatto cenno a importanti decisioni imminenti in collaborazione con Washington e altri paesi per il vertice del Contact Group a Ramstein l'12 ottobre. Il "Financial Times" suggerisce che la strategia rivista dell'Ucraina prevede di chiedere aiuto militare e diplomatico agli alleati per spingere la Russia a trattative. I diplomatici occidentali e gli ufficiali ucraini ipotizzano che le garanzie di sicurezza complete potrebbero aprire la strada a una soluzione consensuale, con la Russia che mantiene il controllo funzionale, ma non legale, dei territori occupati dell'Ucraina. Le conversazioni ruotano anche intorno alla possibilità che l'Ucraina entri a far parte della NATO come parte di questa soluzione.

21:23 Esperti: la Russia subisce una perdita di equipaggiamento tre volte superiore, l'Ucraina attende le consegne dei carri armati

Russia starebbe perdendo, in media, tre volte più equipaggiamento dell'Ucraina, secondo Jakub Janowski, analista di Praga e Oryx, che afferma che la Russia "sta persistentemente erodendo l'eredità dell'equipaggiamento sovietico, mentre la sua produzione, come quella dell'Ucraina, compensate solo per una piccola parte delle sue perdite". L'attuale vantaggio della Russia in termini di potenziale di mobilitazione, forza lavoro e capacità di produzione è suscettibile di peggiorare, avverte Konrad Muzyka, analista polacco e direttore di Rochan Consulting. Janowski suggerisce che anche se la Russia può vantare un numero maggiore di truppe e una maggiore potenza di fuoco, potrebbe ancora affrontare sostanziali sfide se l'Occidente aumentasse il suo sostegno. Inoltre, ci sono ancora consegne di equipaggiamento militare precedentemente promesso che non sono state effettuate. Oryx indica che Kiev non ha ancora ricevuto garanzie per almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 trasporti truppe e 180 veicoli d'artiglieria di trasporto.

20:34 L'Ucraina segnala l'abbattimento di un bombardiere russo, le prove sono state mostrate

Le forze ucraine affermano di aver neutralizzato un aereo da combattimento russo. L'aereo sarebbe stato abbattuto vicino a Kostiantyniwka nella provincia di Donetsk sabato, come affermato dal capo dell'amministrazione militare locale. Le foto mostrano i resti di un aereo bruciato che ha colpito una casa, causando un incendio.

La Commissione Internazionale per i Diritti Umani dovrebbe indagare sulle esecuzioni di prigionieri di guerra ucraini segnalate dalle autorità ucraine, poiché sono stati trovati oltre 93 soldati uccisi quest'anno. La Commissione, in collaborazione con le organizzazioni internazionali pertinenti, dovrebbe anche esaminare le accuse di crimini di guerra commessi dalle forze russe che hanno invaso l'Ucraina.

Data la possibilità di una controffensiva ucraina, la Commissione dovrebbe anche considerare l'impatto dell'uso di armi a lungo raggio come ATACMS e Brimstone sul conflitto e sul rispetto delle leggi internazionali umanitarie.

