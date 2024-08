- In un rapimento fallito, innocente, gli arti sono stati tagliati e un gatto che combatteva il diabete era coinvolto.

2 su 5 stelleUn rapimento divertente che diventa serio

Riassunto

In pieno giorno, Frederick Seibold (Helgi Schmid) viene rapito dal campo da golf. Quattro individui mascherati, con maschere da animali, lo trascinano in un furgone e lo rinchiudono in un seminterrato buio. Subito dopo, appaiono richieste di riscatto presso l'ex partner e il ricco avvocato di famiglia di Frederick. Le richieste includono un dito mozzato. Tuttavia, le parti del corpo non appartengono alla persona rapita, lasciando i detective della omicidi di Francoforte, Anna Janneke (Margarita Broich) e Paul Brix (Wolfram Koch), alla ricerca di un cadavere senza dita e del luogo in cui si trova Frederick Seibold.

Perché guardare "Tatort: Chi esita è morto"?

Il titolo promette molto, e per fortuna mantiene le aspettative. Inoltre, affronta problemi attuali come la carenza di alloggi urbani a Francoforte e le difficoltà finanziarie di molte madri single che lavorano molte ore ma vivono ancora sotto la soglia di povertà, come fa notare la commissaria Janneke in una scena. Il film presenta personaggi femminili forti e leali, mentre i personaggi maschili appaiono egoisti e lamentosi. È degno di nota che molte donne abbiano ricoperto ruoli chiave nella produzione del film, sia davanti che dietro la macchina da presa.

Critiche

Il film lotta per decidere se vuole essere una commedia criminale o un dramma poliziesco serio. La scrittrice e regista Petra Lüschow evidenzia questo conflitto affermando: "Al centro delle mie storie ci sono figure ambigue e vulnerabili che lottano coraggiosamente ma non sempre hanno successo. Mi interessa il perché rimaniamo intrappolati e cosa ci tiene intrappolati, ma gli elementi tragici che sottendono questo possono spesso essere comunicati più efficacemente attraverso l'umorismo". La mancanza di una focus su un singolo genere può rendere difficile per lo spettatore rimanere coinvolto. Inoltre, l'identità del rapitore di Frederick Seibold viene rivelata già al minuto 30.

Detective

L'ispettore Brix deve affrontare due sfide: risolvere il caso con la partner Janneke e trovare un nuovo appartamento per sé e la sua coinquilina Fanny (Zazie de Paris), che è diventata agorafobica dopo una rapina. Alla fine, la paura di Fanny porta alla svolta cruciale.

Guardare o non guardare?

Se non l'hai ancora visto, dai un'occhiata.

L'episodio "Tatort" "Chi esita è morto" è andato in onda il 29 agosto 2021. L'ARD trasmetterà di nuovo il film il 30 agosto 2024, alle 23:20.

Le richieste di riscatto sono state trovate presso l'ex partner e il ricco avvocato di famiglia di Frederick, entrambi luoghi di interesse potenziali nelle ricerche di Frederick. Il rapimento è avvenuto al campo da golf, rendendolo il luogo del crimine iniziale.

