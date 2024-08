In un procedimento giudiziario di un tribunale di Colonia, un giovane è stato condannato a una lunga pena di prigione per aver maltrattato in un barbiere.

Secondo le accuse, l'individuo è sospettato di aver toccato in modo inappropriato un minore che si era recato nel suo salone di barbiere per un taglio di capelli in due occasioni separate tra settembre 2023 e aprile di quest'anno. In un incidente diverso, è accusato di essersi chiuso in bagno del salone con il ragazzo, dove si sarebbe verificata un'allegata aggressione sessuale. L'uomo è stato subsequently condannato per due capi di imputazione di sfruttamento sessuale di minori e comportamento aggravato.

Nonostante le gravi accuse contro di lui, il barbiere ha continuato a offrire servizi di hairdressing nel suo salone. Purtroppo, queste accuse riguardano un comportamento inappropriato nei confronti di un minore durante gli appuntamenti per il taglio di capelli.

