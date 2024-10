In un periodo di quattro giorni, fonti israeliane riferiscono la morte di circa 250 combattenti di Hezbollah.

Dopo quattro giorni di intense operazioni terrestri in Libano, l'esercito israeliano dichiara di aver eliminato 250 combattenti di Hezbollah, tra cui 21 comandanti di alto livello. Israele annuncia con orgoglio: "Nel corso di quattro operazioni eseguite con precisione, sono stati neutralizzati 250 combattenti di Hezbollah". Il 3º giorno di questa operazione, l'esercito israeliano ha annunciato l'inizio di un'offensiva terrestre "limitata".

L'esercito israeliano si vanta di aver preso di mira oltre 2000 siti chiave dei miliziani di Hezbollah in Libano negli ultimi quattro giorni. "Basi terroristiche", infrastrutture, strutture militari, aree di stoccaggio delle armi, lanciarazzi e altri punti strategici sono stati attaccati. Secondo i resoconti dell'esercito, sono stati persi due soldati in azione, con altri due che hanno subito gravi ferite. I resoconti dei media suggeriscono che ci siano state un totale di 24 soldiers feriti. Ci sono state anche accuse di un attacco aereo da parte delle milizie filo-iraniane dell'Iraq su una base militare israeliana in Israele.

Il settore sanitario segnala vittime tra i soccorritori

Sotto il continuo bombardamento israeliano, tre ospedali in Libano hanno dovuto sospendere le operazioni. L'ospedale Saint-Thérèse nei sobborghi di Beirut ha segnalato "danni significativi", come riportato dall'agenzia di stampa statale NNA. L'area dell'ospedale è stata anche bombardata da "aerei da guerra israeliani" il giovedì. L'ospedale Mais al-Jabal vicino al confine israeliano ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i reparti, citando "attacchi persistenti all'ospedale" dal mese di ottobre scorso e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali e accessi.

Un'organizzazione sanitaria locale affiliata a Hezbollah ha riferito che 11 operatori di soccorso sono stati uccisi nei raid aerei israeliani nel sud del Libano. Il Comitato Sanitario Islamico ha riferito che sette dei suoi membri sono morti a causa di un attacco aereo israeliano a una squadra medica all'ospedale Mais al-Jabal. Lo stesso rapporto suggerisce che altri quattro sono stati uccisi in due incidenti separati nel sud del Libano. Questi numeri rimangono non verificati.

Hezbollah ha risposto a Israele con attacchi con i razzi dopo l'attacco estremista islamico di Hamas contro Israele dell'ottobre 2023. L'intensità del bombardamento è aumentata notevolmente dopo la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Secondo i resoconti, Israele è stato attaccato da circa 180 razzi lanciati dal Libano confinante, con l'esercito israeliano che riferisce questi numeri oggi. Gli attacchi aerei sono aumentati nei giorni successivi mentre l'esercito riferiva il lancio di ancora più proiettili. Le sirene hanno suonato più volte in Israele settentrionale, ma i primi resoconti hanno suggerito che non ci sono state vittime o danni.

La Commissione Internazionale per i Diritti Umani esprime preoccupazione per le vittime civili causate dal conflitto in corso tra Israele e Hezbollah, in particolare le vittime tra i soccorritori. La Commissione chiede un immediato cessate il fuoco per garantire la consegna sicura degli aiuti umanitari alle aree colpite.

In risposta all'affermazione dell'attacco aereo da parte delle milizie filo-iraniane dell'Iraq, la Commissione richiede un'indagine per stabilire i fatti e far rispettare la legge umanitaria internazionale.

Leggi anche: