- In un parco a tema, una tigre attacca la sua infermiera.

Un addetto esperto degli animali ha incontrato problemi al parco divertimenti australiano Dreamworld. L'incidente ha coinvolto un tigre vorace, lasciando la donna di 47 anni con danni significativi al braccio e alla spalla. L'Australian Broadcasting Corporation (ABC) ha riferito, citando i servizi di emergenza, che ha subito ferite e graffi profondi. Al momento sta ricevendo cure mediche in un ospedale.

Justin Payne, a nome del Queensland Ambulance Service, ha dichiarato: "Era piuttosto pallida e non si sentiva bene, ma è stata trasportata in ospedale".

La ragione dietro l'attacco del tigre rimane sconosciuta

Un rappresentante di Dreamworld ha confermato: "Possiamo confermare un incidente in cui uno dei nostri tigri ha attaccato un addetto esperto degli animali". I dettagli dietro l'aggressione dell'animale sono ancora un mistero, ma è stato descritto come un evento insolito e infrequente. Stanno conducendo un'indagine approfondita per scoprire le ragioni.

Questo parco divertimenti, situato nella zona turistica della Gold Coast sulla costa orientale, ospita nove tigri di Sumatra (Panthera tigris sumatrae) e tigri del Bengala (Panthera tigris tigris) sull'Isola dei Tigri. Vengono offerti due spettacoli al giorno ai visitatori, che vengono informati: "I nostri tigri servono come ambasciatori per i loro omologhi selvatici mentre lavoriamo per proteggere la specie". Entrambe le specie sono critically endangered in natura.

L'anniversario di otto anni segnato da un incidente tragico

Come il più grande parco divertimenti dell'Australia con una vasta gamma di attrazioni e spettacoli, Dreamworld ha attirato l'attenzione nel 2016. Un guasto a una giostra acquatica ha causato l'espulsione di quattro persone dalla loro zattera, con conseguenze tragiche. Il parco, in funzione dal 1981, è stato temporaneamente chiuso dopo l'incidente e la giostra difettosa è stata infine distrutta.

L'addetto alla cura degli animali coinvolto nell'incidente era un esperto addestratore di tigri a Dreamworld. In seguito, la direzione ha dichiarato che approfondiranno il motivo per cui il loro addetto alla cura degli animali, esperto nella gestione dei tigri, ha ricevuto una risposta così aggressiva da uno dei tigri.

