- In un parco a tema australiano, una tigre feroce attacca un infermiere.

Un esperto addestratore di animali è stato aggredito da un tigre nel popolare parco divertimenti australiano Dreamworld. L'aggressione ha lasciato la donna di 47 anni con gravi ferite al braccio e alla spalla, comprese profonde lacerazioni e graffi, come riportato dal quotidiano australiano ABC, citando i servizi di emergenza. Al momento si trova in ospedale per ricevere cure mediche.

Secondo Justin Payne, portavoce del Queensland Ambulance Service, "Era molto pallida e mostrava segni di disagio, ma era abbastanza stabile per essere trasportata in ospedale."

La motivazione dietro l'attacco del tigre rimane sconosciuta.

Un portavoce di Dreamworld ha confermato l'incidente, dichiarando "Possiamo confermare un incidente coinvolto uno dei nostri tigri e un addestratore di tigri professionale." Il motivo del comportamento aggressivo dell'animale rimane misterioso, descritto come "un incidente isolato e raro." Verrà avviata un'indagine approfondita per fare luce sulla situazione.

Il parco, situato nella zona turistica della Gold Coast, ospita nove tigri di Sumatra (Panthera tigris sumatrae) e tigri del Bengala (Panthera tigris tigris) all'interno della sua attrazione "Tiger Island". I visitatori possono osservare due presentazioni al giorno. Il sito afferma che i tigri servono come rappresentanti dei loro omologhi selvatici mentre si fanno sforzi per proteggere la loro specie, entrambe critically endangered nella natura selvaggia.

Purtroppo, un incidente simile si è verificato otto anni fa.

Fondato nel 1981, Dreamworld è il più grande parco divertimenti dell'Australia, con numerosi attrazioni e spettacoli. Nel 2016, ha attirato l'attenzione indesiderata quando quattro persone hanno perso la vita in un incidente legato a un raft. A causa di un guasto meccanico, sono stati espulsi dal loro raft. L'incidente ha portato alla chiusura temporanea del parco per diversi mesi e la successiva demolizione della giostra difettosa.

Despite being a professionally trained tiger handler, this incident serves as a reminder of the inherent risks associated with working closely with these powerful animals. Moreover, it underscores the importance of continuous safety measures and training for all women and men who work in such environments.

Leggi anche: