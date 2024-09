In un nuovo sviluppo nell'arresto letale dell'autista nero Ronald Greene, i pubblici ministeri della Louisiana scelgono di respingere l'accusa più grave.

Il sviluppo, avvenuto solo un mese prima del processo di Kory York, rappresenta un'ulteriore peggioramento in un caso che risale al 2022, quando cinque ufficiali furono accusati di diversi reati a seguito della violenta aggressione, con pugni e spray al pepe, di Greene dopo un inseguimento a alta velocità.

Attualmente, solo due persone sono ancora sottoposte a accuse. York e un altro ufficiale sono ora accusati di diversi reati di malversazione, riducendo le possibilità di una significativa condanna per i membri inizialmente implicati in un incidente mortale inizialmente attribuito a un incidente stradale dai trooper deceduti.

Appresa la recente accusa caduta nella morte di Greene, Mona Hardin, sua madre, ha espresso la sua rabbia all'Associated Press. Ha lamentato: "Tutto questo è iniziato con una bugia e una copertura e così finirà". Ha aggiunto: "Hai così tante prove, ma nessuno vuole essere quello che punta il dito contro i poliziotti assassini". Il caso, ha detto tra le lacrime, è una tragedia, con gli assassini di suo figlio che sfuggono a qualsiasi vera responsabilità.

John Belton, procuratore distrettuale della parrocchia di Union, ha dichiarato in una dichiarazione che, sebbene la giuria avesse incriminato York per omicidio colposo, le prove "non hanno raggiunto lo standard di ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ necessario per ottenere una condanna in un processo". Inoltre, ha ritirato un'accusa di malversazione contro York a causa dei dubbi riguardo allo spray al pepe di Greene dopo che era stato ammanettato.

Mike Small, avvocato di York, ha espresso la sua convinzione che le accuse contro il suo cliente cadranno nel processo del 28 ottobre. Ha sottolineato: "Sono sicuro che quando la giuria vedrà quei video, non vedrà alcun tocco illegale di Ronald Greene da parte di Kory York".

La morte di Greene nel maggio 2019 ha scatenato un'ampia indignazione pubblica e ha fatto parte di diversi casi di uomini neri in Louisiana brutalmente picchiati da troopers di stato, che hanno portato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ad avviare un'indagine completa sui diritti civili sulla polizia di stato.

Tuttavia, l'ultima dismissione evidenzia le carenze nel caso che hanno anche scoraggiato il Dipartimento di Giustizia dal perseguire accuse. Nonostante anni di indagini, le autorità federali e statali non sono riuscite a determinare esattamente cosa abbia causato la morte di Greene durante l'arresto.

I pubblici ministeri statali avevano dubbi sulla validità dell'accusa di omicidio colposo alla luce dei rapporti autoptici che citavano "complicazioni dell'uso di cocaina" tra i fattori contribuenti alla morte di Greene. Altri includevano l'uso ripetuto di armi elettriche, "lotta fisica, restrizione in posizione prona, lesioni da corpo contundente e compressione del collo". Tuttavia, il patologo forense dell'Arkansas si è rifiutato di attribuire alcun fattore specifico o fattori alla morte di Greene.

Il caso è stato avvolto nel segreto sin dall'inizio. Gli ufficiali di stato hanno informato i parenti di Greene che era morto in un incidente stradale alla fine di un inseguimento ad alta velocità vicino a Monroe. Questa versione è stata rapidamente messa in discussione da un medico di pronto soccorso che ha osservato il corpo di Greene coperto di lividi e contusioni. Nonostante questo, il referto del coroner ha indicato la causa del decesso di Greene come un incidente stradale e il rapporto degli incidenti della polizia di stato non ha menzionato l'uso della forza da parte dei troopers. Ci sono voluti 462 giorni per la polizia di stato per avviare un'indagine interna.

Durante questo periodo, gli ufficiali, a partire dal governatore John Bel Edwards, si sono astenuti dal rilasciare le riprese della telecamera del corpo di Greene durante l'arresto. Questo è cambiato nel 2021 quando l'Associated Press ha acquisito e pubblicato le riprese soppresse, rivelando i troopers che brutalizzavano Greene mentre sembrava alzare le mani, chiedendo pietà e piangendo: "Sono tuo fratello! Ho paura!".

I troopers hanno ripetutamente sottoposto Greene a scariche di armi elettriche prima che potesse uscire dall'auto, con un trooper che lo ha trascinato a terra, lo ha messo in una mossa di strangolamento e lo ha colpito in faccia.

Un trooper ha usato una torcia per colpire Greene in testa e si è vantato della sua violenza contro Greene. Questo trooper, Chris Hollingsworth, era ampiamente considerato il più colpevole tra i sei ufficiali implicati nell'incidente. Hollingsworth è morto in un incidente stradale a alta velocità in un unico veicolo poco dopo aver appreso della sua imminente dismissione.

York ha anche giocato un ruolo significativo nell'arresto. È stato ripreso mentre spingeva il corpo di Greene a terra per un lungo periodo e gli ordinava ripetutamente di "stare zitto" e "stare sulla tua f—— pancia come ti ho detto!". Gli esperti di uso della forza hanno espresso preoccupazioni sul fatto che questo tipo di restrizione in posizione prona avrebbe potuto potenzialmente limitare il respiro di Greene, con l'istruttore di forza della polizia di stato che ha definito le azioni dei troopers "tortura e omicidio".

Per anni, Hardin ha viaggiato ampiamente per fare pressione per la giustizia nella morte di suo figlio e ha giurato di non seppellire le sue ceneri fino a quando non l'avrà ottenuta. Ora, si chiede se quel giorno arriverà mai. "Odio che mio figlio sia uno dei tanti altri", ha detto. "C'è molto che potrebbe essere risolto in Louisiana che non sarà mai risolto a causa di scelte come questa".

In questa situazione attuale, la famiglia e i sostenitori di Ronald Greene si sentono frustrati, poiché la recente dismissione delle accuse contro Kory York e gli altri ufficiali coinvolti nell'arresto di Greene mettono in discussione la possibilità di una vera responsabilità, che ci riguarda tutti noi che abbiamo fatto pressione per la giustizia. La continuata segretezza intorno al caso di Greene e l'assenza di una significativa condanna per gli ufficiali coinvolti hanno lasciato Mona Hardin, madre di Greene, scoraggiata e a chiedersi se il giorno della giustizia arriverà mai per suo figlio.

Leggi anche: