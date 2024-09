In un notevole risultato, la star del baseball giapponese-americana Shohei Ohtani dei Los Angeles Dodgers diventa il membro inaugurale del club 50/50.

In una sola stagione, Shohei Ohtani ha raggiunto un traguardo straordinario, battendo il suo 50° home run e rubando i suoi 50° e 51° basi, diventando il più veloce giocatore a raggiungere questo traguardo 50-50. Ha raggiunto questo traguardo nell'alto della settima ripresa, contribuendo con un massimo di 5 hits e assicurando 7 RBI ai Dodgers, che li ha portati a un vantaggio di 14-3.

Con una prestazione impressionante, Ohtani ha superato il suo precedente record di 5 home run e 5 basi rubate in una singola partita.

Nella storia recente, il giocatore più vicino a raggiungere il tanto ambito traguardo 50-50 sono stati Ronald Acuña Jr. dei Atlanta Braves, che ha rubato 73 basi e battuto 41 home run nel 2023, e Alex Rodriguez, che come membro dei Seattle Mariners ha battuto 42 home run e rubato 46 basi nel 1998.

Ohtani ha dimostrato le sue eccezionali abilità per sei stagioni con gli Angels sia come battitore che come lanciatore, vincendo due volte il premio di MVP della American League. Nell'ultimo mercato delle trattative, ha firmato un contratto leggendario da $700 milioni per 10 anni con i Dodgers, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

Despite undergoing offseason elbow surgery and not pitching this season, Ohtani remains the front-runner to win the NL MVP award. He has managed an impressive .293 batting average while smashing 50 home runs, leading the Dodgers to an outstanding 90-52 record, securing their position atop the NL West division.

Ohtani's new deal with the Dodgers makes him one of the highest-paid players in the history of sport, continuing his illustrious career in the world of baseball. After his surgery, Ohtani continues to excel in his role as a hitter, demonstrating that his love for sport and competitive spirit remain unwavering.

