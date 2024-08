- In un modo diverso, Ramelow esprime la sua speranza di un trattamento più equo in vista delle elezioni parlamentari.

Il Ministro Presidente della Turingia Bodo Ramelow (Partito di Sinistra) si è espresso contro la diffusione di timori e informazioni false sui social media in vista delle elezioni statali del 1º settembre. Il diritto dei cittadini di decidere chi formerà il nuovo parlamento va rispettato e non è appropriato né rispettoso diffondere informazioni false sulla salute dei candidati o cercare di influenzare l'opinione dei votanti. Ramelow ha fatto queste dichiarazioni dopo l'ultima riunione del governo della coalizione rosso-rossa-verde prima delle elezioni della prossima domenica.

Ha espresso la sua gratitudine a coloro che si stanno impegnando in questi tempi difficili per garantire un processo elettorale equo e il rispetto della democrazia. Circa 30.000 volontari saranno presenti il giorno delle elezioni, con quasi 1,66 milioni di Turingiani aventi diritto al voto, tra cui 79.000 primi votanti. Un totale di 15 partiti si candidano alle elezioni statali, secondo la commissione elettorale.

Ramelow: Promuovere la Fairness e la Trasparenza

Come candidato principale del Partito di Sinistra, Ramelow spera in una forte affluenza alle urne. Una democrazia sana dipende dai suoi cittadini. Aspira a una maggiore trasparenza, senza pressioni o minacce, per un "scelta onesta e libera".

Ramelow ha riconosciuto che il governo della coalizione rosso-rossa-verde continuerà a servire lo stato fino all'insediamento del nuovo governo dopo la prima seduta del nuovo parlamento. "Non lasceremo alcun problema irrisolto", ha garantito.

Secondo i sondaggi, la coalizione rosso-rossa-verde sembra poco probabile per ottenere un terzo mandato in Turingia.

Ramelow ha sottolineato l'importanza di evitare informazioni elettorali false e rispettare la salute di tutti i candidati durante la campagna, mentre si avvicina alle elezioni statali della Turingia del 1º settembre. Per garantire un processo elettorale equo, ha chiamato per la trasparenza e il rispetto dei valori democratici, sperando in una "scelta onesta e libera" per gli elettori.

Leggi anche: