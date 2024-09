In un inizio sorprendente alla stagione, Erling Haaland rompe un altro record di punteggio in Premier League.

Questa stagione, Erling Haaland è stato imbattibile, infrangendo record a destra e a manca. Ha segnato nove gol in sole quattro partite di Premier League, stabilendo un nuovo record e superando il precedente meglio di otto gol in quattro partite di Wayne Rooney.

Il suo punteggio personale di nove gol è più alto di qualsiasi altra squadra della Premier League, tranne la sua stessa Manchester City. Purtroppo, sabato, la strettezza di un palo ha impedito a Haaland di realizzare un hat-trick senza precedenti in tre partite consecutive di Premier League.

Invece, si è accontentato di una doppietta, portando la Manchester City alla vittoria per 2-1 contro il Brentford. Questa doppietta ha portato il suo punteggio in gol alla Manchester City a un impressionante 99 in sole 103 partite.

Il suo primo gol è stato cruciale, segnato al 19' con la Manchester City in svantaggio dopo che il Brentford aveva segnato dopo soli 22 secondi. Il suo secondo gol è arrivato poco prima della fine del primo tempo, quando ha superato la difesa del Brentford, ha intercettato un lungo passaggio del portiere Ederson e ha delicatamente calciato il pallone in rete.

La prestazione impressionante di Haaland è arrivata nonostante i dubbi sulla sua partecipazione alla partita a causa della morte di un familiare stretto durante la settimana.

Haaland è anche diventato il giocatore più veloce a raggiungere 50 gol in Premier League, riuscendoci in sole 48 partite, 17 partite in meno del precedente record di Andrew Cole. Se riuscisse a guidare la classifica dei marcatori per un'altra stagione, si unirebbe a Thierry Henry come unico giocatore a vincere tre premi consecutivi Golden Boot dal 2006.

Gary Lineker, noto commentatore della BBC e conduttore del podcast "The Rest Is Football", ha elogiato Haaland lo scorso mese, dicendo: "È veloce, grande, forte e difficile da marcare. È prolifico e non si preoccupa di perdere occasioni. Ne perderà alcune, ma un buon finisher come lui ne segnerà molte".

George Ramsay di CNN ha contribuito alla relazione.

