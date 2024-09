- In un incontro emozionante, le donne del Wolfsburg pareggiano 3-3 contro il Werder in uno scontro imprevedibile.

In una partita stranamente singolare, la squadra di calcio femminile del VfL Wolfsburg ha incontrato un esito deludente all'inizio della Bundesliga. Sotto la guida di Tommy Stroot, la squadra ha faticato a ottenere un pareggio per 3:3 (1:2) contro il Werder Bremen nella prima giornata di campionato. Di conseguenza, i detentori del trofeo hanno incontrato il loro primo ostacolo nel tanto atteso derby con i campioni tedeschi del Bayern Monaco.

Sarai Linder (11.) ha aperto le marcature per il Wolfsburg, ma il Bremen ha sfruttato le falle nella difesa del VfL e ha ribaltato il risultato a proprio favore prima della fine del primo tempo grazie ai gol di Tuana Mahmoud (35.) e della debuttante Larissa Mühlhaus (40.).

Il Wolfsburg è riuscito a pareggiare grazie a Lena Lattwein (61), ma ha perso nuovamente il vantaggio un minuto dopo a causa di una posizione favorevole del Bremen: Janina Minge ha passato il pallone alla portiera Merle Frohms, ma il pallone le è sfuggito e il suo debole tentativo di parata non è bastato a evitare il 2:3.

Quattro minuti dopo, la portiera del Bremen Livia Peng ha commesso un fallo su Alexandra Popp, giocatrice della nazionale. Il pallone è rotolato sulla linea di porta del Werder e poi è rimbalzato in campo. Purtroppo, l'arbitro Nadine Westerhoff ha concesso un gol, poiché non c'è l'ausilio del video arbitraggio nella Bundesliga femminile.

Despite the absence of key players, Bremen managed to hold their ground and even secure an unexpected draw against the struggling Wolfsburg, even after Lara Schmidt was sent off (88.).

Despite the referee's controversial call, Werder Bremen's persistence and disciplined play allowed them to hold off Merle Frohm's team and secure a surprising 3:3 draw.

