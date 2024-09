- In un incontro aziendale, la dirigenza di VW ha sostenuto il mantenimento della strategia attuale per garantire il successo.

**I vertici di VW giustificano tagli al budget più severi durante un incontro con i dipendenti a Wolfsburg. "Abbiamo circa uno o due anni per rimetterci in gioco", ha dichiarato il direttore finanziario Arno Antlitz a oltre 10.000 dipendenti VW. "Dobbiamo sfruttare al meglio questo tempo", ha aggiunto. "Da tempo spendiamo più di quanto incassiamo, e questo non è sostenibile!"

VW intende destinare i risparmi a nuovi progetti. "Abbiamo urgentemente bisogno di fondi per grossi investimenti", ha detto il capo del marchio Thomas Schäfer. "Se riusciamo a ridurre in modo sostenibile le nostre spese e investire in una linea di prodotti senza precedenti che i concorrenti e i clienti non hanno ancora visto, allora avremo gettato le basi per le future generazioni che continueranno a lavorare per Volkswagen in Germania".

La dirigenza ha incontrato resistenze da parte dei dipendenti. VW non ha offerto nuovi spunti sulle strategie di risparmio presentate il lunedì all'evento organizzato dal consiglio di fabbrica. Il principale produttore automobilistico europeo ha annunciato la decisione di rafforzare le misure di austerità per il marchio VW principale, data la situazione peggiorata.

Una chiusura della fabbrica tedesca e i licenziamenti non sono più esclusi. Il consiglio di fabbrica e IG Metall si sono opposti fermamente, e il Land della Bassa Sassonia, che detiene una quota in VW, ha invitato l'azienda a evitare la chiusura dei siti.

Mancanza di entrate per due impianti

Riferendosi ai siti, Antlitz ha sottolineato la capacità in eccesso. Attualmente, in Europa vengono venduti circa due milioni di veicoli in meno all'anno rispetto ai livelli pre-pandemici, e questa tendenza è improbabile che cambi. Per VW, con una quota di mercato europea del 25%, questo si traduce in: "Ci mancano circa 500.000 veicoli da vendere, le vendite di circa due impianti. E questo non ha nulla a che fare con i nostri prodotti o con una scarsa performance delle vendite. Semplicemente, il mercato non c'è più".

VW non ha ancora reso noti i potenziali siti che potrebbero essere chiusi. L'azienda aveva precedentemente chiarito che la chiusura degli impianti sarebbe stata l'ultima risorsa, solo se non fosse stato possibile attuare misure rapide. VW gestisce fabbriche di auto a Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hannover, Zwickau, e Dresden, nonché fabbriche di componenti a Kassel, Salzgitter, Braunschweig, e Chemnitz.

