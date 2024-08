- In un incidente sulla A60, un autista è rimasto gravemente ferito.

Un operatore di veicoli ha subito gravi ferite in un incidente sulla A60 vicino a Ginsheim-Gustavsburg. Il camion si è cappottato per ragioni ancora ignote nel tratto di uscita, dopo che il conducente ha perso il controllo, secondo quanto dichiarato dalla polizia. Il 58enne è rimasto intrappolato all'interno del camion e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. È stato quindi trasportato in ospedale con ferite gravi, ma non critiche.

A causa dell'incidente, la A607 verso Wiesbaden, l'uscita Ginsheim-Gustavsburg da Mainz e la rampa per la A60 verso Rüsselsheim sono state chiuse. Il recupero del veicolo articolare è ancora in corso, causando notevoli ritardi nel traffico.

Le autorità stanno indagando sulla causa dell'incidente sulla A60, che ha coinvolto attrezzature per il trasporto e le telecomunicazioni a causa della natura del camion. Si prevede che i disagi nel trasporto e nelle telecomunicazioni dureranno per diverse ore a causa del processo di recupero in corso e della chiusura di importanti uscite stradali.

