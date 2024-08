- In un incidente di camion, si è rotto il collo.

Nev Schulman (39 anni) è grato di essere vivo. Il conduttore del programma MTV "Catfish" ha rivelato sabato (10 agosto) di essersi rotto il collo in un incidente in bicicletta con un camion la scorsa settimana. "È vero quello che dicono - la vita può cambiare in un battito di ciglia", ha scritto Schulman su Instagram.

"Fortunato di essere vivo"

Lì, il conduttore ha condiviso una serie di foto e video preoccupanti dall'ospedale, tra cui una lastra del collo rotto, una foto della ferita suturata e un video dell'elmetto da bicicletta rotto. Un altro video mostra Schulman che si alza lentamente con l'aiuto e un collare, e abbracciato dai suoi figli.

Schulman ha raccontato di essere stato in bicicletta per andare a prendere suo figlio a scuola quando è avvenuto l'incidente con il camion. È stato poi incosciente. "Sono fortunato a essere qui, a essere vivo, a stare in piedi e abbracciare la mia famiglia, e a sperare in una completa guarigione", ha scritto Schulman. "È difficile compatirsi quando si sente dai medici quante persone con lesioni simili non cammineranno mai più."

Nel post, Schulman riflette anche su quanto rapidamente la vita possa cambiare. Il giorno prima dell'incidente, era andato a pesca con la sua famiglia, descrivendolo come "magico" e "una giornata piena d'amore e meraviglia". Il giorno successivo, ha imparato cosa significasse "prima dell'incidente".

Nev Schulman diventa famoso con "Catfish"

Nev Schulman è diventato famoso nel 2010 con il documentario "Catfish", che segue il suo viaggio di innamorarsi di una giovane donna online e cercarla per determinare se lei è chi dice di essere. MTV ha adattato il documentario in una serie reality nel 2012, con Schulman come conduttore alla ricerca di "catfish".

Schulman è fidanzato con la scrittrice Laura Perlongo dal 2016 e hanno tre figli.

