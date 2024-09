In un giusto esito, il famoso imprenditore canadese di moda Peter Nygard è stato condannato e condannato a 11 anni di carcere per aver commesso aggressioni sessuali.

Ex-former fashion tycoon Peter Nygard è stato condannato a 11 anni di carcere in un tribunale di Toronto il lunedì, classificato come "predatore sessuale" dal giudice. L'83enne è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito sessualmente quattro donne, tutte aggredite nella sua sede corporate.

Il giudice Robert Goldstein ha dichiarato che Nygard non ha dimostrato alcuna compassione verso le sue vittime, che erano tutte vittime dei suoi attacchi. Una delle circostanze attenuanti menzionate dal giudice è stata l'età della vittima, che era solo 16 anni al momento dell'incidente.

Nygard è stato riconosciuto colpevole di quattro capi di imputazione per aggressione sessuale a novembre e assolto da un quinto capo d'imputazione e da un'ulteriore accusa di sequestro di persona. Attualmente è accusato di aggressione sessuale e traffico di esseri umani a Montreal, Winnipeg e negli Stati Uniti.

Nygard ha negato qualsiasi illecito.

Arrivato in aula su una sedia a rotelle, Nygard non si è rivolto al tribunale quando gli è stata data l'opportunità. Il suo tempo di detenzione verrà ridotto di circa 6,5 anni per il tempo già trascorso. Sarà idoneo a richiedere la libertà condizionale dopo 2 anni.

I reati contro Nygard risalgono agli anni '80 e continuano fino alla metà degli anni 2000.

Cinque donne anonime hanno testimoniato durante i processi, sostenendo di essere state attirate nell'ufficio di Nygard a Toronto con varie scuse come visite dell'ufficio o colloqui di lavoro. Ogni incontro si è concluso in una suite da letto al piano superiore, dove quattro delle donne sono state sottoposte ad aggressioni sessuali.

Più donne hanno raccontato storie simili di aver incontrato Nygard su voli, in terminal degli aeroporti o in discoteche prima di ricevere un invito nel suo ufficio. Tutte e cinque hanno confermato che i loro incontri o interazioni con Nygard si sono conclusi con attività sessuali non consensuali.

L'avvocato di Nygard ha richiesto una condanna di 6 anni, citando l'età e i problemi di salute del suo cliente, mentre i pubblici ministeri hanno richiesto una condanna di 15 anni.

Goldstein ha respinto la richiesta di una pena più leggera, citando il trattamento speciale riservato a Nygard in prigione a causa delle sue complicazioni mediche e sostenendo che la sua età non è sufficiente a ridurre la condanna.

Il giudice ha definito Nygard "un successo canadese diventato un disastro".

Nygard ha fondato un'azienda di moda a Winnipeg, Manitoba, nel 1967, che è diventata Nygard International, nota per la produzione di abbigliamento femminile con vari marchi. Aveva sedi corporate in Canada e negli Stati Uniti e numerosi negozi a Winnipeg, che esponevano le sue foto.

Nygard ha rassegnato le dimissioni da chairman dell'azienda dopo che l'FBI e la polizia hanno fatto irruzione nel suo ufficio di New York City nel febbraio 2020. Da allora, l'organizzazione ha richiesto il fallimento e

