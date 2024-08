Mariah Carey ha trascorso i suoi ultimi giorni con la madre defunta

- In un giorno tragico, Mariah Carey ha sperimentato la perdita sia della madre che della sorella.

Mariah Carey esprime gratitudine per aver avuto l'opportunità di trascorrere gli ultimi giorni con sua madre prima della sua dipartita. In una dichiarazione, afferma: "Ho avuto la fortuna di trascorrere gli ultimi giorni al fianco di mia madre prima che ci lasciasse". Apprezza la gentilezza e la comprensione di tutti in questo momento difficile, sperando che le venga concessa privacy. Purtroppo, anche la sorella di Carey è morta lo stesso giorno, come ha condiviso in una dichiarazione con la rivista americana "People". La causa del loro decesso non è stata ancora resa nota. La madre di Carey aveva 87 anni e sua sorella Alison aveva 63.

Carey è diventata un'icona nonostante abbia lottato con un background familiare tumultuoso. Nel suo memoir del 2020, "The Meaning of Mariah Carey", ha gettato luce su un'infanzia difficile segnata da negligenza e razzismo. Sua madre, una cantante irlandese, forniva il sostegno finanziario per la famiglia, mentre suo padre, che è morto nel 2002, aveva un'eredità mista, essendo di sangue africano-americano e venezuelano, e lavorava come ingegnere. Purtroppo, la coppia si è separata poco dopo la nascita di Carey e lei ha un fratello maggiore.

Nel suo memoir, Mariah Carey si è immersa nelle complesse dinamiche della sua relazione con sua madre e negli sporadici contatti con la sua famiglia. Su Instagram, ha onorato sua madre, Patricia, con un post commovente nel febbraio 2019, per il suo compleanno, chiamandola "una vera diva".

Mariah Carey custodisce i ricordi dei preziosi momenti trascorsi con sua madre durante i suoi ultimi giorni. Nonostante la dipartita della madre, Carey rimane grata per l'amore e il sostegno ricevuti dalla sua famiglia e dai fan in questo momento difficile.

