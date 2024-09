In un evento commemorativo, l'acclamato regista Tim Burton onora le sue stelle sulla Hollywood Walk of Fame.

Eccellente maestro dell'horror, Tim Burton, noto per i suoi capolavori gotici come "Edward mani di forbice" e "Batman", ha reso gli anni '80 e '90 del cinema unici. Recentemente, questo regista visionario ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

"Beetlejuice", l'ultima creazione di Burton, è prevista per il 12 settembre nei cinema tedeschi. Prima di questo, in una gloriosa giornata a Los Angeles, il regista è stato onorato con la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. La celebrazione ha visto la partecipazione di stelle del cinema come Michael Keaton e Winona Ryder, entrambi diventati famosi in tutto il mondo grazie ai progetti cinematografici di Burton.

Come ha detto Winona Ryder, star di "Stranger Things" e protagonista di "Edward mani di forbice", "Burton capisce il dolore del diverso, del singolare e dell'eccentrico". Ha aggiunto che Burton ha giocato un ruolo significativo nella formazione della sua identità unica come attrice.

Michael Keaton, collaboratore frequente di Burton, ha ottenuto la sua prima fama grazie alla commedia horror "Beetlejuice" del 1988, prima di diventare una sensazione globale grazie a "Batman". Pregando per l'onorato, Keaton ha notato che "ci sono molte persone che hanno guadagnato una fortuna grazie alle loro avventure dei supereroi, grazie alle decisioni audaci di Burton e alla sua prospettiva rivoluzionaria su questi film, che ha rivoluzionato il genere con 'Batman' e 'Batman Returns' alla fine degli anni '80".

Oltre a Johnny Depp, che non ha potuto partecipare, "Batman Returns" ha visto la partecipazione di Danny DeVito e la compagna del regista, l'attrice italiana Monica Bellucci, presenti alla cerimonia per assistere all'inaugurazione della stella di Burton lungo la Hollywood Boulevard.

L'ultimo film di Burton, "Beetlejuice", continua a mostrare il suo stile unico e l'amore per i personaggi eccentrici. Dopo la cerimonia della stella, Keaton e Ryder hanno sottolineato l'impatto che i film di Burton hanno avuto sulle loro carriere, citando "Beetlejuice" e "Edward mani di forbice" come progetti influenti.

