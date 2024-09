In un evento celebrato, Aaron Rodgers orchestra la vittoria trionfale dei Jets contro i Patriots al MetLife Stadium, segnando un ritorno significativo per lui.

Il giovedì, dopo oltre un anno dalla grave ferita, l'atleta di 40 anni ha fatto un trionfale ritorno in campo come New York Jet, guidando la sua squadra a una domination di 24-3 contro i New England Patriots.

Rodgers ha sfidato la sua età in questa vittoria, muovendosi fluidamente e con successo, eludendo i difensori dei Patriots e smantellando la difesa di New England con i suoi passaggi precisi.

Ha totalizzato 281 yard nell'aria, completando 27 dei 35 passaggi, con due TD - uno ciascuno per Allen Lazard e Garrett Wilson - e zero intercetti. Ha anche guadagnato 18 yard in tre tentativi di corsa. Breece Hall ha aggiunto un altro TD su corsa per contribuire alla vittoria agevole.

Inaspettatamente, Wilson è diventato il primo wide receiver scelto al primo turno a segnare un TD con Rodgers, nonostante Rodgers abbia già segnato un impressionante 480° TD nella sua carriera.

Rodgers è stato calorosamente acclamato dai tifosi dei Jets per tutta la partita e in seguito ha definito la serata "veramente speciale".

"I mi sentivo benissimo in campo", ha condiviso Rodgers con i giornalisti. "Mi sentivo benissimo durante il riscaldamento e ho continuato a migliorare. Ho detto a tutti dopo la prima settimana che sarebbe stato un processo di espansione dei giochi man mano che mi sentivo più a mio agio, e questa è stata sostanzialmente la prima volta che ho giocato come sono abituato a farlo. Mi sentivo come me stesso di alcuni anni fa."

Rodgers ha parlato dei suoi sentimenti nel tornare al MetLife Stadium: "Mi sentivo veramente tranquillo, sinceramente non ci ho pensato molto.

"Certamente è stato emozionante tornare a casa per la prima volta da allora, ma credo che la prima settimana abbia aiutato a dissipare molte delle mie preoccupazioni e paure sul gioco, e stasera ho giocato piuttosto liberamente."

I Jets hanno avuto un attacco difficile l'anno scorso con Rodgers fuori gioco, ma con Rodgers al comando nella loro terza partita stagionale, le cose sembrano essere migliorate per New York.

Non solo Rodgers ha chiamato con maestria i giochi per l'attacco, ma il gioco di corsa dei Jets è stato elettrico - Hall e Braelon Allen hanno combinato 27 corse e 109 yard su terra - mentre la linea offensiva migliorata ha tenuto duro sotto pressione per offrire a Rodgers una protezione in tasca.

Per i Patriots, è stata una sconfitta deludente in cui sono stati decisamente superati dai loro rivali di division.

Tuttavia, la sconfitta di giovedì ha offerto ai tifosi dei Patriots la prima occasione di vedere il primo scelta del draft 2024, Drake Maye, in azione nella stagione regolare.

Maye - che è stato scelto con la terza scelta di questo

